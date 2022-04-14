İzmir'de yanık yağ operasyonu: 700 litre ele geçirildi - Son Dakika

İzmir'de yanık yağ operasyonu: 700 litre ele geçirildi

İZMİR - İzmir'in Ödemiş ilçesinde, sanayi sitelerinden topladığı yanık yağı inceltip akaryakıt yaparak, satışa hazır hale getiren bir kişi, 700 litre yanık yağ ile polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, M.Ç. adlı bir kişinin sanayi sitelerinden topladığı yanık yağı inceltip akaryakıt yaparak, satışa hazır hale getirdiği bilgisi üzerine harekete geçti. Şüphelinin kullandığı aracı durduran ekipler, kapalı kasa araç içerisinde 700 litre yanık yağ ele geçirdi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan M.Ç., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.