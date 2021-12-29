İzmir'in Selçuk ilçesinde su zannederek içtiği mermer cilasından zehirlenerek ölen 31 yaşındaki kadın, son yolculuğuna uğurlandı.
İsabey Mahallesi'ndeki bir otelde çalışan Özde Çivici, 27 Aralık'ta çalışma odasında pet şişe içerisindeki maddeyi su zannederek içti. Fenalaşan Çivici, iş arkadaşlarının ihbarı üzerine sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Çivici, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Çivici'nin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işleminin ardından yakınlarınca alındı. Cenaze, öğle vakti Tahsinağa Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.
Çivici'nin hayatını kaybetmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında mermer ustası ve otel çalışanlarının ifadelerine başvuruldu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › İzmir'de yanlışlıkla mermer cilası içerek yaşamını yitiren kadının cenazesi defnedildi - Son Dakika