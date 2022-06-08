İzmir'de yanmış halde cesedi bulunan kişinin katil zanlıları yeniden yargılanacak

İzmir'in Bayındır ilçesinde dere kenarında yanmış halde cesedi bulunan Ali Merter Gergin'in öldürülmesine ilişkin 2 sanığın yargılandığı davanın üst mahkemede yeniden görülmesine karar verildi.

Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesince sanık Mustafa Arabacı'ya 26 yıl, sanık İbrahim Çepiç'e de 19 yıl hapis cezası verilen davada, aile, savcı ve avukatlar, kararı istinafa taşıdı.

Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin incelemesi sonrası verilen kararda, yerel mahkeme kararının hukuki nitelendirilmesi ve bu bağlamda uygulanan yaptırımların kanunlar ve hakkaniyete uygun olarak verilip verilmediğinin ancak yeniden yargılama yapılarak anlaşılabileceği belirtilerek istinaf başvurusu kabul edildi.

Ceza dairesi, davanın tutuklu sanıklar Mustafa Arabacı ve İbrahim Çepiç yönünden yeniden görülmesine karar verip, her 2 sanığın da tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Sanıklar, 1. Ceza Dairesi'nde 5 Temmuz'da yeniden yargılanacak.

Dava süreci

Bayındır ilçesinde Ali Merter Gergin'in (28) cesedinin dere kenarında bulunması sonrası gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklanmıştı.

Şüpheli Arabacı, ilk ifadesinde Gergin'i eşini rahatsız ettiği için darbettiklerini ve sonra derenin kenarına bıraktıklarını ancak öldürmediklerini öne sürmüştü.

Ödemiş 2. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Mustafa Arabacı'ya "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası vermiş, bunu ağır tahrik indirimiyle 18 yıla indirmişti. Sanık, "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçunu birden fazla işlediği için de 8 yılla birlikte toplam 26 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Diğer sanık İbrahim Çepiç'e ise kasten öldürmeye yardım ettiği ve "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçunu işlediği gerekçesiyle 19 yıl hapis cezası verilmişti.