İzmir'de yanmış valizde bulunan cesedin kimliği belirlendi - Son Dakika

İzmir'in Bornova ilçesinde yol kenarında yanmış valizin içinde bulunan cesedin, hakkında kayıp başvurusu bulunan Metin Çetinkaya'ya ait olduğu tespit edildi.
İzmir Adli Tıp Kurumunda otopsi sırasında alınan DNA örneklerinin, kayıp başvurusu bulunan kişilerin yakınlarından alınan örneklerle karşılaştırılması sonucu cesedin Metin Çetinkaya'ya (40) ait olduğu belirlendi.
Annesinin DNA örneğiyle eşleştiği öğrenilen Çetinkaya'nın cenazesi ailesine teslim edildi. Cenazenin ilçede dün düzenlenen törenin ardından Yukarı Narlıdere Mezarlığı'nda toprağa verildiği öğrenildi.
Başka bir yerde boğulduktan sonra valize konulan cesedin otoyol kenarında yakıldığı saptandı.
Bölgeden alınan kamera kayıtları üzerinde incelemenin sürdüğü belirtildi.
Bornova'da 1 Şubat'ta 21.00 sıralarında çevre yolu Işıkkent yol ayrımı yakınında yangın olduğu ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edilmiş, söndürülen valizden erkek cesedi çıkmıştı.
Kaynak: AA
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