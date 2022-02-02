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İzmir'de yanmış valizde bulunan ceset için DNA incelemesi yapılacak - Son Dakika

İzmir'de yanmış valizde bulunan ceset için DNA incelemesi yapılacak

02.02.2022 16:43
İzmir'de yanmış valizde bulunan ceset için DNA incelemesi yapılacak

İzmir'in Bornova ilçesinde yol kenarında yanmış haldeki valizin içinde erkek cesedi bulunmasına yönelik soruşturma sürüyor.

İzmir'in Bornova ilçesinde yol kenarında yanmış haldeki valizin içinde erkek cesedi bulunmasına yönelik soruşturma sürüyor.

Dün gece çevre yolu Işıkkent yol ayrımı yakınında yanmış valiz içerisinde bulunan cesedin 40 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu, vücudunun tamamen yandığı, yüzünün bir kısmının tanınır halde olduğu saptandı.

İzmir Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi işlemleri devam eden ceset üzerinde kimlik tespiti için DNA incelemesi yapılacağı belirtildi.

Cesedin başka bir yerde valize konulduğu, araçla otoyol kenarına getirilerek yakıldığı ihtimali üzerinde duran jandarma ekipleri, güvenlik kamerası ve Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtlarını incelemeye aldı. İlk incelemede tespit edilen şüpheli bir aracın araştırıldığı ifade edildi.

Çevre yolu yakınında yangın ihbarına giden itfaiye ve jandarma ekipleri, yangının söndürülmesinin ardından yanmış haldeki valizin içinde erkek cesedi bulmuştu.

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Jandarma, Işıkkent, İzmir, Dna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de yanmış valizde bulunan ceset için DNA incelemesi yapılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de yanmış valizde bulunan ceset için DNA incelemesi yapılacak - Son Dakika
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