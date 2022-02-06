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İzmir'de yanmış valizin içinden çıkan cesetle ilgili 3 tutuklama - Son Dakika

İzmir'de yanmış valizin içinden çıkan cesetle ilgili 3 tutuklama

06.02.2022 00:31

İzmir'de yanmış valizin içinden çıkan cesetle ilgili 3 tutuklama İzmir'in Buca ilçesinde 5 gün önce yol kenarında ateşe verilen valizin içerisinden çıkan cesetle ilgili 3 zanlı tutuklandı.

İzmir'de yanmış valizin içinden çıkan cesetle ilgili 3 tutuklama

İZMİR - İzmir'in Buca ilçesinde 5 gün önce yol kenarında ateşe verilen valizin içerisinden çıkan cesetle ilgili 3 zanlı tutuklandı.

Olay, 1 Şubat saat 21.00 sıralarında Gökdere Mahallesi İzmir Çevre Yolu Işıkkent yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, otoyol kenarındaki makilik alanda yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Küçük bir alanda etkili olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yanan alanda bulunan bir valiz dikkat çekti. Ekipler tarafından yapılan incelemede valizin içerisinde bir erkek cesedi olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri bölgeye şerit çekerek güvenlik önlemi alırken, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Olay Yeri İnceleme ekipleri incelemelerde bulundu.

Kimliği belli oldu

İzmir Adli Tıp Kurumunda yapılan çalışmalar sonucunda, öldürülen kişinin servis şoförlüğü yapan Metin Çetinkaya'ya ait olduğu tespit edildi. Evli olduğu öğrenilen Çetinkaya'nın acı haberi, Narlıdere ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki ailesine haber verildi.

3 zanlı tutuklandı

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Çetinkaya'yı öldüren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için başlattıkları çalışmalar kapsamında 1'i kadın 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.Ç., H.M. ve kadın T.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İzmir'de yanmış valizin içinden çıkan cesetle ilgili 3 tutuklama
İzmir'de yanmış valizin içinden çıkan cesetle ilgili 3 tutuklama
İzmir'de yanmış valizin içinden çıkan cesetle ilgili 3 tutuklama

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Münir Karaloğlu, Işıkkent, Jandarma, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de yanmış valizin içinden çıkan cesetle ilgili 3 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de yanmış valizin içinden çıkan cesetle ilgili 3 tutuklama - Son Dakika
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