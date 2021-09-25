Üye Girişi
İZMİR'DE YAPAY ZEKA İLE ROTA ÇİZEN OTONOM ROBOT GELİŞTİRİLDİ - Son Dakika

İZMİR'DE YAPAY ZEKA İLE ROTA ÇİZEN OTONOM ROBOT GELİŞTİRİLDİ

25.09.2021 11:54
İZMİR'DE YAPAY ZEKA İLE ROTA ÇİZEN OTONOM ROBOT GELİŞTİRİLDİ, System.String[]

İZMİR'de akademisyen Dr. Pınar Oğuz Ekim, üç öğrencisi ile birlikte yapay zeka aracılığıyla rota çizebilen, insan gücüne olan ihtiyacı üçte iki oranında azaltan otonom taşıma robotu geliştirdi.

İZMİR'de akademisyen Dr. Pınar Oğuz Ekim, üç öğrencisi ile birlikte yapay zeka aracılığıyla rota çizebilen, insan gücüne olan ihtiyacı üçte iki oranında azaltan otonom taşıma robotu geliştirdi. Robot, Amerikalı bir şirket tarafından 1 milyon TL'lik destek alınca piyasaya sürüldü. Robot için şimdiden üç adet sipariş geldiğini söyleyen Dr. Ekim, "Öğrencilerimin öğrendikleri teorik bilgiyi pratiğe dökmesi benim için gurur verici" dedi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde görevli akademisyen Öğretim Üyesi Dr. Pınar Oğuz Ekim, üç öğrencisi ile birlikte 'Otonom taşıma robotu' geliştirdi. TÜBİTAK tarafından desteklenen 'Kapalı Alanlarda Kullanılan Otonom Yer Araçları için Yer Bulma, Haritalandırma ve Güzergah Planlama Yapabilen Cihaz Tasarımı ve Geliştirilmesi' projesi kapsamında yaklaşık 2 yıllık çalışma sonunda otonom robotun önce prototipi, ardından aslı üretildi. Yapay zeka aracılığıyla rota çizebilen ve insan gücüne olan ihtiyacı üçte iki oranında azaltan robot, Amerikalı bir şirket tarafından 1 milyon TL'lik destek alınca piyasaya sürüldü. Piyasaya kısa süre önce sürülmesine rağmen, üç adet şipariş geldiğini kaydeden Dr. Ekim, "Projeye ilişkin fikri ben ortaya atmış olsam da öğrencilerim geliştirdi. Öğrendikleri teorik bilgiyi pratiğe döktüler. Onların azimle çalışmasını görmek mutluluk verici bir gelişme" ifadelerini kullandı.

"YERLİ VE MİLLİ PROJE, 1 MİLYON TL'LİK YATIRIM ALDI"

Öğrencileriyle birlikte üç yıl önce çeşitli projeler geliştirmeye başladıklarını anlatan Dr. Ekim, "Daha sonra öğrencilerimle birlikte şirketleşmeye karar verdik, kendi şirketimizi kurduk. E- ticaret depoları ya da lojistik depolarında materyal toplayabilecek bir otonom robot geliştirdik. Bu robotla ilgili üst üste güzel haberler geldi. Amerikalı bir firmadan 1 milyon TL'lik yatırım aldık. Bu kapsamda bir e-ticaret firmasından sipariş aldık. Yerli ve milli olarak ürettiğimiz bu ürünü öncelikle yurt içinde daha sonra yurt dışında yaygınlaştırmak istiyoruz" dedi.

"BİZLER GİBİ GÖRÜYOR, SANAL YOL ÇİZİYOR"

Ektrik elektronik mühendisliği mezunu olan ve aynı bölümde yüksek lisans öğrenimine devam eden öğrencilerden Bekir Bostancı ise, "Dünyada fabrikalarda insanların yaptıkları işleri çözen otonom robotlar geliştirilmekte. Bu robotlar farklı teknolojilerin geliştirilmesiyle ortaya çıktı. Farklı algoritmalar kullanarak robotların otonom olarak hareket etmesini sağlıyoruz. Geliştirdiğimiz robotlar web arayüzü sayesinde kullanıcılarla eş zamanlı olarak paylaşılıyor ve kontrol edebiliyor. Bu robot kullandığımız sensörler sayesinde bizler gibi ortamı görebiliyor. Gördüğü ortamdaki engelleri algılıyor ve kendisi sanal bir yol çiziyor. Robotların 20 saatlik bir operasyon süresi bulunuyor ve 200 kilograma kadar ağırlık taşıyabiliyor. Maksimum seyir süresi ise saatte 2 metre/saniyedir. Sürekli devam eden ve tekrarlayan işlerde insanları kullanmak yerine bu tarz bir otonom robotun kullanılması çok daha avantajlı. Hata riskini minimuma indiriyor aynı zamanda üçte iki oranında insan gücüne olan ihtiyacı azaltıyor" ifadelerini kullandı.

"ÇEŞİTLİ ALGORİTMALAR GELİŞTİRİLDİ"

Elektrik elektronik mühendisliği mezunu olan ve aynı bölümde yüksek lisans öğrenimine devam eden öğrencilerden Sercan Çağdaş Tekkök de, "Robotların kendi lokasyonunu bulması için çeşitli algoritmalar geliştirdik. 10 aylık bir süreçte ilk prototipi tamamladık. Bölümü seçerken böyle bir hedefim yoktu. Bu durum Pınar hocamızla tanışmamızla kendiliğinden gelişti. Bundan sonraki süreçte robotların yaygınlaştırması ve taşıma toplama işlemlerinde kullanılmasını hedefliyoruz. Yakın bir gelecekte bu durumun yaygınlaşacağını tahmin ediyoruz" diye konuştu.

Türk Lirası, Yapay Zeka, Robot, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR'DE YAPAY ZEKA İLE ROTA ÇİZEN OTONOM ROBOT GELİŞTİRİLDİ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika! Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı 11:36 Son dakika! Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı 2019 yılında alışverişe çıkan Cumhurbaşkanı'nın alışveriş sepeti şimdi ne kadar zamlandı? 11:28 2019 yılında alışverişe çıkan Cumhurbaşkanı'nın alışveriş sepeti şimdi ne kadar zamlandı? Finlandiyalı turist, tramvay köprüsünden atlayarak intihar etti 11:24 Finlandiyalı turist, tramvay köprüsünden atlayarak intihar etti
''Tapulu arazim'' diyerek ördüğü çivili duvarla sokağı tamamen kapattı! Komşuları tepkili: Şok olduk, Berlin Duvarı gibi 10:53 ''Tapulu arazim'' diyerek ördüğü çivili duvarla sokağı tamamen kapattı! Komşuları tepkili: Şok olduk, Berlin Duvarı gibi Jeofizik Uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, 10:47 Jeofizik Uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, "Türkiye'deki 13 yanardağ aktif olabilir mi?" sorusunu cevapladı: Ege'deki volkanlar için durum tehlikeli Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk soruda elenen yarışmacıya verdiği nasihat programın gündemine oturdu 10:10 Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk soruda elenen yarışmacıya verdiği nasihat programın gündemine oturdu
Ruhsatsız 09:54 Ruhsatsız "erotik shop" Bolu'yu karışıklık yarattı! Öğlen asılan tabelayı akşam kaldırdılar ABD'de PKK'ya bütçe desteği sağlamasına imkan veren yasa tasarısı kabul edildi 09:07 ABD'de PKK'ya bütçe desteği sağlamasına imkan veren yasa tasarısı kabul edildi

Son Dakika Haberleri
11:30 Karnından basket topu büyüklüğünde 7.5 kilo tümör çıkarıldı
11:28 2019 yılında alışverişe çıkan Cumhurbaşkanı'nın alışveriş sepeti şimdi ne kadar zamlandı?
11:26 5 saat boyunca rehin tutulup boğazı kesilen usta, kurtuluş anını anlattı: Takla atmasaydım her şey bitmişti
10:52 ''Tapulu arazim'' diyerek ördüğü çivili duvarla sokağı tamamen kapattı! Komşuları tepkili: Şok olduk, Berlin Duvarı gibi
10:50 BM zirvesinde boş salona hitap eden Barbados Başbakanı tepki gösterdi: Sözlerimizin bir değeri olmalı
10:49 Yıllar önce başörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya'nın peruklu hali takipçilerinin beğenisini topladı
10:46 Jeofizik Uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, "Türkiye'deki 13 yanardağ aktif olabilir mi?" sorusunu cevapladı: Ege'deki volkanlar için durum tehlikeli
10:44 Son Dakika: 5 büyük zincir markette fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için müfettişler görevlendirildi
10:12 Sokak ortasında iki erkek çocuğunu taciz eden adam kendini böyle savundu: Onlara lahmacun verdim
10:09 Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk soruda elenen yarışmacıya verdiği nasihat programın gündemine oturdu
TEKNOFEST montu giyen Aziz Sancar'ı üzen bayrak detayı! Gerçeği öğrenince havalara uçtu TEKNOFEST montu giyen Aziz Sancar'ı üzen bayrak detayı! Gerçeği öğrenince havalara uçtu         
11:49
Prenses Mako, bir siville evlenip Japon kraliyet ailesinden ayrılan kadınlara verilen toplu parayı kabul etmedi Prenses Mako, bir siville evlenip Japon kraliyet ailesinden ayrılan kadınlara verilen toplu parayı kabul etmedi         
11:35
5 saat boyunca rehin tutulup boğazı kesilen usta, kurtuluş anını anlattı: Takla atmasaydım her şey bitmişti 5 saat boyunca rehin tutulup boğazı kesilen usta, kurtuluş anını anlattı: Takla atmasaydım her şey bitmişti         
11:27
Akılalmaz planları ifşa oldu! PKK'nın talimatlarını, kız kardeşinin pantolonuna yapıştırarak cezaevine sokmak istemiş Akılalmaz planları ifşa oldu! PKK'nın talimatlarını, kız kardeşinin pantolonuna yapıştırarak cezaevine sokmak istemiş         
11:21
Yıllar önce başörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya'nın peruklu hali takipçilerinin beğenisini topladı Yıllar önce başörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya'nın peruklu hali takipçilerinin beğenisini topladı         
10:50
Son Dakika: 5 büyük zincir markette fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için müfettişler görevlendirildi Son Dakika: 5 büyük zincir markette fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için müfettişler görevlendirildi         
10:45
Dehşete düşüren olay! Ameliyat sırasında yanlışlıkla toplardamarını kestiği kadına böbreğini bağışlayıp intihar etti Dehşete düşüren olay! Ameliyat sırasında yanlışlıkla toplardamarını kestiği kadına böbreğini bağışlayıp intihar etti         
10:09
BDDK'dan Inveo Yatırım Bankası AŞ'nin kurulmasına izin BDDK'dan Inveo Yatırım Bankası AŞ'nin kurulmasına izin         
09:25
Dilek canlı yayında anlattı, tüm Türkiye gözyaşlarına boğuldu: Ailem beni sattıktan sonra izliyor Dilek canlı yayında anlattı, tüm Türkiye gözyaşlarına boğuldu: Ailem beni sattıktan sonra izliyor         
09:00
Borsa simsarı ve ajanı olma şartları değişti Borsa simsarı ve ajanı olma şartları değişti         
08:43
Arkadaşlarını etkilemek için ağzına yılan sokan adam feci şekilde hayatını kaybetti Arkadaşlarını etkilemek için ağzına yılan sokan adam feci şekilde hayatını kaybetti         
21:30
Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den şaşırtan aldatma itirafı Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den şaşırtan aldatma itirafı         
19:40
Çok Güzel Hareketler 2'den sürpriz aşk çıktı! Resmen ilan ettiler Çok Güzel Hareketler 2'den sürpriz aşk çıktı! Resmen ilan ettiler         
18:54
Hande Erçel'in yıllar önceki estetiksiz hali görenleri şaşırttı Hande Erçel'in yıllar önceki estetiksiz hali görenleri şaşırttı         
18:20
15 yaşındaki kızla ormanda bulunan işçi serbest kaldı 15 yaşındaki kızla ormanda bulunan işçi serbest kaldı         
17:13
Kamyon şoförü eksikliği sebebiyle tedarik zinciri kırıldı, marketlerde raflar boş kalıyor Kamyon şoförü eksikliği sebebiyle tedarik zinciri kırıldı, marketlerde raflar boş kalıyor         
15:56
Balıkçılar bile şaşkın! 16 kiloluk dev kalamarlar ağlarına takıldı: 35 yıllık meslek hayatımda ilk defa görüyorum Balıkçılar bile şaşkın! 16 kiloluk dev kalamarlar ağlarına takıldı: 35 yıllık meslek hayatımda ilk defa görüyorum         
11:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2021 12:06:05. #1.11#
SON DAKİKA: İZMİR'DE YAPAY ZEKA İLE ROTA ÇİZEN OTONOM ROBOT GELİŞTİRİLDİ - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement