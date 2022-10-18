İZMİR'DE BİN TON KARIŞIMLI KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ (2)

İZMİR'de bin ton karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi
Polis ekiplerince ele geçirilen bin ton akaryakıt imha edilmek üzere bulunduğu depodan taşınıyor. Ekiplerin çalışmaları gece boyunca devam edeceği öğrenildi.
- İzmir
Kaynak: DHA
İzmir, Güncel, Son Dakika
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