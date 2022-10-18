İZMİR'DE BİN TON KARIŞIMLI KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ (2) - Son Dakika
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İZMİR'DE BİN TON KARIŞIMLI KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ (2)

18.10.2022 05:30

İZMİR'de bin ton karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildiPolis ekiplerince ele geçirilen bin ton akaryakıt imha edilmek üzere bulunduğu depodan taşınıyor.

İZMİR'de bin ton karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi

Polis ekiplerince ele geçirilen bin ton akaryakıt imha edilmek üzere bulunduğu depodan taşınıyor. Ekiplerin çalışmaları gece boyunca devam edeceği öğrenildi.

- İzmir

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Kaynak: DHA

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İZMİR'DE BİN TON KARIŞIMLI KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: İZMİR'DE BİN TON KARIŞIMLI KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ (2) - Son Dakika
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