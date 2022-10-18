İZMİR'DE YAPILAN OPERASYONDA 1 MİLYON LİTRE KARIŞIMLI KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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İZMİR'DE YAPILAN OPERASYONDA 1 MİLYON LİTRE KARIŞIMLI KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ

18.10.2022 11:58

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, polis ekiplerince 2 depoya düzenlenen operasyonda 1 milyon litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, polis ekiplerince 2 depoya düzenlenen operasyonda 1 milyon litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Torbalı'da bir depo içerisinde kaçak akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler belirlenen adreste 2 ayrı depoya operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda toplam1 milyon litre kaçak karışımlıl akaryakıt ele geçirildi. Olay ile ilgili gözaltına alınan şüpheli Ö.G.?nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İZMİR'DE YAPILAN OPERASYONDA 1 MİLYON LİTRE KARIŞIMLI KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: İZMİR'DE YAPILAN OPERASYONDA 1 MİLYON LİTRE KARIŞIMLI KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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