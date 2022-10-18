İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Torbalı'da bir depo içerisinde kaçak akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler belirlenen adreste 2 ayrı depoya operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda toplam1 milyon litre kaçak karışımlıl akaryakıt ele geçirildi. Olay ile ilgili gözaltına alınan şüpheli Ö.G.?nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. ( DHA )

Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İZMİR'DE YAPILAN OPERASYONDA 1 MİLYON LİTRE KARIŞIMLI KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

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