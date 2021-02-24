İzmir'de yaralı allı turnayı Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı - Son Dakika

İzmir'in Çiğli ilçesindeki bir gölette yaralı olduğu için uçamayan allı turna (flamingo), Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Sosyal medya hesaplarında, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi yakınındaki gölette bir allı turnanın uzun süredir uçamadığı şeklinde paylaşımlar yapılması üzerine harekete geçen ekipler, botla açılarak kuşu kurtardı.

Çiğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne getirilen allı turnanın, veteriner hekimlerce yapılan ilk müdahalesinde kanadında kırık olduğu tespit edildi.

Kuşun bakım ve tedavisinin ardından İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda koruma altına alınacağı öğrenildi.

Allı turna, sağlığına kavuşmasının ardından doğaya salınacak.