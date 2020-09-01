İzmir'de yaralı halde bulunan caretta caretta tedaviye alındı - Son Dakika

İzmir'de yaralı halde bulunan caretta caretta, tedavi altına alındı.
İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye ekipleri, Konak Vapur İskelesi yakınlarında caretta caretta buldu.
Yaralı haldeki caretta caretta, Sasalı'daki Doğal Yaşam Parkı'na götürüldü. Kabuğunda kırık tespit edilen deniz kaplumbağasının tedavisine başlandı.
Kaplumbağanın tedavisinin ardından Muğla'da bulunan Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine (DEKAMER) gönderileceği ifade edildi.
Pasaport İskelesi yakınlarında 5 Temmuz'da yaralı bulunan ve ilk tedavisi Doğal Yaşam Parkı'nda yapıldıktan sonra DEKAMER'e gönderilen "Elisa" adı verilen caretta carettanın da iyileşince doğal yaşam alanına bırakılacağı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 17:21 - Kaynak: AA
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