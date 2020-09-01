İzmir'de yaralı halde bulunan caretta caretta tedaviye alındı - Son Dakika

Pasaport İskelesi yakınlarında 5 Temmuz'da yaralı bulunan ve ilk tedavisi Doğal Yaşam Parkı'nda yapıldıktan sonra DEKAMER'e gönderilen "Elisa" adı verilen caretta carettanın da iyileşince doğal yaşam alanına bırakılacağı bildirildi.

Kaplumbağanın tedavisinin ardından Muğla 'da bulunan Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine (DEKAMER) gönderileceği ifade edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye ekipleri, Konak Vapur İskelesi yakınlarında caretta caretta buldu.

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