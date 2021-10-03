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İzmir'de yaralı halde caretta caretta tedaviye alındı - Son Dakika

İzmir'de yaralı halde caretta caretta tedaviye alındı

03.10.2021 13:16
İzmir'de yaralı halde caretta caretta tedaviye alındı, System.String[]

İzmir'in Narlıdere ilçesinde yaralı halde bulunan caretta caretta korumaya alındı.

İzmir'in Narlıdere ilçesinde yaralı halde bulunan caretta caretta korumaya alındı.

Narlıdere açıklarında, denizde yaralı bir caretta caretta olduğu ihbarı üzerine bölgeye İzmir İtfaiye Dairesi Başkanlığı Arama Kurtarma ve Afet İşleri Şube Müdürlüğüne bağlı Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma ekibi sevk edildi.

Kurtarma ağı ile bota çıkarılan yaralı kaplumbağa, tedavi için Sasalı'daki İzmir Doğal Yaşam Parkı'na götürüldü.

Caretta carettanın, buradaki müdahalenin ardından Muğla'daki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderileceği öğrenildi.

İzmir'de yaralı halde caretta caretta tedaviye alındı
İzmir'de yaralı halde caretta caretta tedaviye alındı

Arama Kurtarma, Narlıdere, İtfaiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de yaralı halde caretta caretta tedaviye alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de yaralı halde caretta caretta tedaviye alındı - Son Dakika
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