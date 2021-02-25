Yaralı pelikanı Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı - Son Dakika

İzmir'in Bostanlı ilçesinde, denizdeki misinaya takılarak uçamayan pelikanın yardımına, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yetişti.
Sahil Güvenlik ekipleri, önceki gün devriye görevi sırasında vatandaşlardan yaralı pelikan olduğu yönünde gelen ihbar üzerine, Bostanlı sahiline hareket etti.
Ekipler, bölgedeki yaralı pelikanı sahil güvenlik botuna alarak ilk müdahaleyi yaptı.
Müdahale sırasında ekipler, pelikanın vücudunda tespit ettikleri balıkçı oltası iğnesini çıkardı.
Karaya getirilen pelikan, Sahil Güvenlik ekiplerinin aracıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Yaralı pelikan, tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
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