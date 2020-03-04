İzmir'de yardım isteyen 78 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de yardım isteyen 78 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

İzmir'de yardım isteyen 78 düzensiz göçmen kurtarıldı

28 dakika önce

İzmir'in Çeşme ilçesinde ekiplerden yardım isteyen iki ayrı lastik bottaki toplam 78 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İzmir'de yardım isteyen 78 düzensiz göçmen kurtarıldı, System.String[]

İzmir'in Çeşme ilçesinde ekiplerden yardım isteyen iki ayrı lastik bottaki toplam 78 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Karaada açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına yönlendirilen lastik bottaki bir grup düzensiz göçmenin yardım istemesi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Afganistan uyruklu 40 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaabdullah Burnu açıklarında da bir lastik botun süreklendiği bilgisi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ekiplerce durdurulan lastik bottaki 15 Suriye, 14 Afganistan, 5 Kongo, 2 Irak ve 2 Afrika uyruklu 38 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Çeşme, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:06 Kaynak: AA
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