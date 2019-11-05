Son Dakika Haberleri: İzmir'de yargılanan FETÖ sanığı eski emir astsubayına 10 yıl 6 ay hapis cezası
Son Dakika Güncel İzmir'de yargılanan FETÖ sanığı eski emir astsubayına 10 yıl 6 ay hapis cezası

İzmir'de yargılanan FETÖ sanığı eski emir astsubayına 10 yıl 6 ay hapis cezası

6 saat önce

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davasında yargılanan ve bir dönem Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanlığında emir astsubayı olarak görev yapan sanık, 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir'de yargılanan FETÖ sanığı eski emir astsubayına 10 yıl 6 ay hapis cezası, System.String[]

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davasında yargılanan ve bir dönem Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanlığında emir astsubayı olarak görev yapan sanık, 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Yahya Zekeriye İncegöl ve avukatı katıldı.

Sanık İncegöl, 2012-2014 yıllarında Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanlığında emir astsubayı olarak görev yaptığını belirtti.

Hakkındaki suçlamaları reddeden sanık, "Çalışma hayatım boyunca kendisini TSK'ya adamış birisiyim. Vatansever bir hava astsubayı olarak örgütsel yazılım olan ByLock'u kesinlikle kurmadım. Hatta adını 15 Temmuz'dan sonra duydum. Beraatimi istiyorum." dedi.

Mahkemede tanık olarak dinlenilen E.B. ise şunları kaydetti:

"Sanık, Hava Kuvvetlerinde mahrem imamlık yaptığım sürede öğrenci olarak bana verilen kişiydi. Kendisiyle haftada bir gün bir araya geliyorduk. Sanık o dönem istihbarat daire başkanının yanına gidip gelenlerle alakalı saat saat giren çıkanların bilgilerinin tutulduğu tutanağı benim bir üstüm olan örgüt mensubuna iletmek üzere bana getiriyordu."

Mahkeme heyeti, İncegöl'ün "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl 6 ay hapis ile cezalandırılmasına ve tutuklanmasına karar verdi.

İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 03:26 Kaynak: AA
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