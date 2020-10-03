İzmir'de yarın bazı yollar trafiğe kapanacak - Son Dakika

İzmir'de yarın bazı yollar trafiğe kapanacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İzmir'in ilk uluslararası maratonu için nefesler tutuldu.

İzmir'de yarın bazı yollar trafiğe kapanacak, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İzmir'in ilk uluslararası maratonu için nefesler tutuldu. Yarın yapılacak Uluslararası İzmir Maratonunda 42 kilometrelik koşu 07.30'da, 10 kilometrelik koşu ise 08.00'de Lozan Meydanı'ndan başlayacak. Koşular için bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İzmir, yarın tarihi bir güne şahitlik edecek. İzmir Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği İzmir'in ilk maratonu koşulacak. Pandemi nedeniyle katılımın 300 kişi ile sınırlandırıldığı 42 kilometrelik maraton, sabah 07.30'da, 700 kişinin katılacağı 10 kilometrelik koşu ise 08.00'de Lozan Meydanı'ndan başlayacak. 42 kilometrelik maratonun uluslararası ödülleri erkekler ve kadınlarda 10'ar bin dolar olarak belirlendi.

Yollar kademeli olarak açılacak

Her iki koşu için de güzergah üzerindeki yollar trafiğe kapatılacak. 4 Ekim Pazar günü saat 03.00'te kapatılan yollar, 14.00'e kadar kademeli olarak açılacak. 42 kilometrelik maratonda koşucular Şair Eşref Bulvarı'nı takip ederek Alsancak Garı önünden Liman Caddesi, Zafer Payzın Kavşağı, Altınyol, Anadolu Caddesi, Cemal Gürsel Caddesi'ne devam edip Karşıyaka Anıtı önünden geri dönüş yapacak ve aynı güzergah üzerinden dönüşe geçecek. Yeniden Lozan Meydanı'na gelen atletler buradan Vasıf Çınar Bulvarı, Cumhuriyet Meydanı, Konak Pier önünden Mustafa Kemal Sahil Bulvarı ve Üçkuyular Vapur İskelesi önünden Haydar Aliyev Bulvarı'ndan devam ederek Sabancı Kültür Merkezi önünden geri dönüş yaparak aynı güzergah üzerinden devam edecek ve Vasıf Çınar Bulvarı'nda yarışı sonlandıracak.

Lozan'dan Vasıf Çınar Bulvarı'na

10 kilometrelik koşuda ise katılımcılar Şair Eşref Bulvarı, Atatürk Caddesi ve Alsancak Garı önünden Liman Caddesi'ni takip ederek viyadük altından geri dönüp, Atatürk Caddesi, Şair Eşref Bulvarı, Vasıf Çınar Bulvarı, Cumhuriyet Meydanı ve Konak Pier önünden Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndan devam edecek, Sabancı Kültür Merkezi önünden geri dönüş yaparak aynı güzergah üzerinden yarışı Vasıf Çınar Bulvarı'nda bitirecek.

Startlar 5'er saniye arayla verilecek

Maraton için sıkı pandemi önlemleri alındı. Kültürpark'taki etkinlik alanına tek bir noktadan girişe izin verilecek. Yarış alanına giren herkesin ateş ölçümleri yapılacak. Isınmalarda 1.5 metrelik sosyal mesafeye dikkat edilecek. Startlar dörder kişilik gruplar halinde 5'er saniye arayla verilecek. Her grubun arası 5 metre olacak. Organizasyonda sular da temassız olarak dağıtılacak. Tüm parkura ambulanslar yerleştirilecek.

İzmir Maratonu sanal ortama da taşınacak. Sanal maratona katılmak isteyenlerin Facebook profili, Google hesabı veya e-posta adresiyle #bizkoşarız Sanal Koşu Kulübü'ne kaydolarak profil oluşturması gerekiyor. Daha sonra profil, istenilen GPS cihazı, akıllı saat veya telefon uygulamasıyla eşleştirilerek sanal koşu seçilecek. Koşulan her kilometre için puan toplanacak ve bunun karşılığında da ödüller kazanılacak. - İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Lozan, Çınar, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 15:29 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir'de yarın bazı yollar trafiğe kapanacak - Son Dakika

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