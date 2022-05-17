Yasa dışı geçiş hazırlığındaki 118 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Yasa dışı geçiş hazırlığındaki 118 düzensiz göçmen yakalandı

17.05.2022 10:35

İzmir'in Urla ve Dikili ilçesinde, yasa dışı geçiş hazırlığındaki 118 düzensiz göçmen ile organizatör olduğu öne sürülen 5 şüpheli yakalandı.

İzmir'in Urla ve Dikili ilçesinde, yasa dışı geçiş hazırlığındaki 118 düzensiz göçmen ile organizatör olduğu öne sürülen 5 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14 Mayıs'ta Urla ilçesi Zeytineli Mahallesi'nde arazide önleyici kolluk faaliyeti yürüttü.

Ekipler bu sırada yasa dışı geçiş hazırlığındaki 65 Afganistan, 9 Bangladeş, 1 Suriye, 2 Yemen, 1 Pakistan ve 7 Eritre uyrukluyu yakaladı.

Ayrıca yasa dışı geçişi organize ettikleri iddiasıyla T.A, A.Ş, İ.D, E.Ç. ve E.C. gözaltına alındı, 1 araca el konuldu.

Dikili ilçesi Bademli Mahallesi'nde yakalanan 26'sı Yemen ve 7'si Eritre uyruklu olmak üzere 33 düzensiz göçmen de işlemler için jandarma merkezine götürüldü.

Her 2 ilçede yakalanan 118 düzensiz göçmen, Harmandalı Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Yasa dışı geçiş hazırlığındaki 118 düzensiz göçmen yakalandı
Yasa dışı geçiş hazırlığındaki 118 düzensiz göçmen yakalandı
Yasa dışı geçiş hazırlığındaki 118 düzensiz göçmen yakalandı

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Kaynak: AA

Jandarma, Dikili, Yemen, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yasa dışı geçiş hazırlığındaki 118 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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