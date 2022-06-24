Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 18, 20 ve 21 Haziran 'da Atatürk Mahallesi'nde yürüttükleri önleyici devriye faaliyetleri esnasında 59 Afganistan , 54 Liberya ve 5 Yemen uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.

Kaynak: AA

Seferihisar, 21 Haziran, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'de yasa dışı geçiş hazırlığındaki 118 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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