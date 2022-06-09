Foça'da yine jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin müşterek çalışmasında, Aslanburnu açıklarında Suriye uyruklu 23 düzensiz göçmen kurtarıldı. Dikili Bademli Mahallesi'nde ise Afganistan uyruklu 53 düzensiz göçmen yakalandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Güncel › İzmir'de yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan 120 göçmen yakalandı - Son Dakika

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