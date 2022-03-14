Yasa dışı geçiş hazırlığındaki 222 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Yasa dışı geçiş hazırlığındaki 222 düzensiz göçmen yakalandı

14.03.2022 09:41

İzmir'in Urla ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığı yapan 222 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'in Urla ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığı yapan 222 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 11 Mart'ta Zeytinler Mahallesi'nde seyir halindeki kamyoneti şüphe üzerine durdurdu.

Kamyonette 73 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla araçtaki E.A. ve F.D. gözaltına alındı.

Ekipler, 12 Mart'ta da Zeytinler Mahallesi'ndeki Kokar Koyu mevkisinde 76'sı Afganistan, 39'u Irak, 8'i İran, 8'i Mısır, 3'ü Yemen ve 15'i Suriye uyruklu 149 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, adli ve idari işlemlerin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklandı.

Yasa dışı geçiş hazırlığındaki 222 düzensiz göçmen yakalandı
Yasa dışı geçiş hazırlığındaki 222 düzensiz göçmen yakalandı
Yasa dışı geçiş hazırlığındaki 222 düzensiz göçmen yakalandı
Yasa dışı geçiş hazırlığındaki 222 düzensiz göçmen yakalandı
Yasa dışı geçiş hazırlığındaki 222 düzensiz göçmen yakalandı

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Afganistan, Göçmen, İzmir, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yasa dışı geçiş hazırlığındaki 222 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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