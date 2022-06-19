Yasa dışı geçiş hazırlığındaki 41 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Yasa dışı geçiş hazırlığındaki 41 düzensiz göçmen yakalandı

19.06.2022 11:41

İzmir'in Seferihisar ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçiş yapmaya çalışan 41 düzensiz göçmen ile insan kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 2 kişi yakalandı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçiş yapmaya çalışan 41 düzensiz göçmen ile insan kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 2 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 16 Haziran'da Atatürk Mahallesi'nde yürüttükleri önleyici devriye faaliyeti esnasında, 41 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı. Ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 2 kişiyi gözaltına aldı.

Düzensiz göçmenler, idari işlemlerin ardından Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler ise çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500
Devriye esnasında 41 göçmen ve 2 şüpheli yakalandı Devriye esnasında 41 göçmen ve 2 şüpheli yakalandı Hatay'da yasa dışı bahis operasyonunda 6 kişi yakalandı Hatay'da yasa dışı bahis operasyonunda 6 kişi yakalandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yasa dışı geçiş hazırlığındaki 41 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:35 29 yaşındaki teğmen, evinde vurulmuş olarak ölü bulundu
14:33 Erdoğan'dan "Babalar Günü" mesajı: Ömrünü ailesinin huzuruna, mutluluğuna, refahına adayan tüm babaların Babalar Günü'nü tebrik ediyorum
14:21 Putin'in Kazak lideri Tokayev'e yönelik tehdidi sonrası İngilizler alarma geçti! "Savaşa hazırlanın" talimatı verildi
13:19 Konya'da iki grup arasında çıkan kavgada kan döküldü! "Kız meselesi" sebebiyle çıktığı öğrenilen olayda bir genç hayatını kaybetti
13:05 20 yaşındaki eski sevgililer kalplerinden vurulmuş hale bulundu! Gizemli olayda erkek hayatını kaybederken kız da ağır yaralandı
13:02 Galatasaray'ın başına geçecek Okan Buruk boş sözleşmeye imza atmış! İşte Özbek-Buruk görüşmesine damga vuran an
12:57 ABD'nin Yunanistan'a silah sevkiyatı açık açık görüntülendi! Türk tır şoförü "Adiler saldıracaklar herhalde!" diyerek görüntüleri kayda aldı
12:51 Gaziantep'te kimliğini unuttuğu için sınava 1 dakika geç kalan kız okul kapısı önünde gözyaşlarına hakim olamadı
12:48 Bisikletten düşen 79 yaşındaki Biden'dan "İyiyim" mesajı! Ellerini yumruk yapıp kameralar önünde zıpladı
12:45 Hac ve Umre Bakanlığı'ndan yeni kural: Artık Kabe'ye yüz sürmek yasak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2022 15:03:33. #1.11#
SON DAKİKA: Yasa dışı geçiş hazırlığındaki 41 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement