Yasa dışı geçiş hazırlığındaki 41 düzensiz göçmen yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 16 Haziran'da Atatürk Mahallesi'nde yürüttükleri önleyici devriye faaliyeti esnasında, 41 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı. Ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 2 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

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