İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Haziran-7 Temmuz 2022 tarihleri arasında Menderes, Çeşme , Seferihisar , Foça ve Karaburun 'da 13 ayrı göçmen kaçakçılığı operasyonu gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Jandarma, Göçmen, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'de yasa dışı geçiş hazırlığındaki 447 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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