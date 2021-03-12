Yasa dışı geçiş hazırlığındaki 51 düzensiz göçmen yelkenli yatta yakalandı - Son Dakika

İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ve MİT Bölge Başkanlığı ile koordineli olarak göçmen kaçaklığının önlenmesine yönelik istihbari çalışmalar sonucu yurt dışına yasa dışı yollardan düzensiz göçmen götürüleceği bilgisi üzerine ekipler harekete geçti.

Bir babanın yıkıldığı an! Olay yerinde "Oğlum bu, beni dinlemedi" diyerek feryat etti