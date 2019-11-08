Son Dakika Haberleri: İzmir'de yasa dışı geçiş için tekne çalan Suriyeli tutuklandı
Son Dakika Güncel İzmir'de yasa dışı geçiş için tekne çalan Suriyeli tutuklandı

İzmir'de yasa dışı geçiş için tekne çalan Suriyeli tutuklandı

6 saat önce

İzmir'in Seferihisar ilçesinde tekne hırsızlığı yaptığı gerekçesiyle yakalanan Suriyeli bir kişi tutuklandı.

İzmir'de yasa dışı geçiş için tekne çalan Suriyeli tutuklandı, System.String[]

İzmir'in Seferihisar ilçesinde tekne hırsızlığı yaptığı gerekçesiyle yakalanan Suriyeli bir kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Seferihisar ilçesi Atatürk Mahallesi Sakız Ağacı mevkisi kıyılarında kayalıklarda terkedilmiş sürat teknesinin bulunduğunu gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine Sahil Güvenlik ve jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu teknenin F.Y adına kayıtlı olduğunu ve Gümüldür'de bir iskeleden çalındığını tespit etti.

Ekiplerin yakaladığı Suriye uyruklu Jwan Muhammed'in ifadesinde yasa dışı geçiş için akrabalarıyla birlikte çaldıkları tekneyi çalıştıramamaları üzerine sahilde bıraktıklarını söylediği öğrenildi.

Muhammed, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Seferihisar, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 04:30 Kaynak: AA
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