Son Dakika Haberleri: İzmir'de Yasa Dışı Geçiş Operasyonu

İzmir'de Yasa Dışı Geçiş Operasyonu

47 dakika önce

İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 17 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'de Yasa Dışı Geçiş Operasyonu, System.String[]
İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 17 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şehit Mehmet Mahallesi Domuz Çukuru mevkisinde sahile yakın çalılık alanda gizlenen bazı kişiler olduğunun bildirilmesi üzerine çevrede araştırma başlattı.

Kontrollerde 4'ü Suriye, 5'i Afganistan ve 8'i de Gana uyruklu 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Ekipler, yasa dışı geçişi organize ettiği gerekçesiyle L.B. ile Ö.K'yü gözaltına alındı.

Çevredeki aramalarda, birer bot motoru ve lastik bot ele geçirildi. Düzensiz göçmenlerin transferinde kullanıldığı tespit edilen 07 MBP 44 ve 34 KZ 5195 plakalı araçlara el konuldu.

Gözaltına alınan zanlılar İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü, düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:00 Kaynak: AA

Çeşme, Yunanistan, İzmir, Güncel
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