Son Dakika Haberleri: İzmir'de yasa dışı göçle mücadele
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İzmir'de yasa dışı göçle mücadele

53 dakika önce

İzmir'in Menderes ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 30 düzensiz göçmen ile yasa dışı geçiş organizasyonunda yer aldıkları iddia edilen 5 şüpheli yakalandı.

İzmir'de yasa dışı göçle mücadele, System.String[]
İzmir'in Menderes ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 30 düzensiz göçmen ile yasa dışı geçiş organizasyonunda yer aldıkları iddia edilen 5 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gümüldür'deki ormanlık alanda kalan stabilize yolda 2 taksi ve 2 hususi otomobilde bekleyen kişilerin olduğunun tespiti üzerine bölgeye hareket etti.
Operasyon düzenleyen ekiplerin yaptığı kontrolde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçme hazırlığı yaptıkları tespit edilen Afganistan uyruklu 30 kişi yakalandı, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Yakalanan düzensiz göçmenler, Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edildi.
Yasa dışı geçiş organizasyonunda yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli ise polis ekiplerince emniyete götürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:14 Kaynak: AA
Gümüldür, Menderes, Yunanistan, İzmir, Güncel
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