İzmir'de yasa dışı silah ticareti operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

İzmir'de yasa dışı silah ticareti operasyonu: 4 gözaltı

İzmir'de yasa dışı silah ticareti operasyonu: 4 gözaltı İzmir'de yasa dışı silah ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir araç içerisinde yapılan aramada 60 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de yasa dışı silah ticareti operasyonu: 4 gözaltı İZMİR - İzmir'de yasa dışı silah ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir araç içerisinde yapılan aramada 60 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konya'nın Beyşehir ilçesinden İzmir'e, bir kamyonet içerisinde yasa dışı ticareti yapılmak üzere çok sayıda ruhsatsız silah taşındığına yönelik bilgi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, Emniyet Genel Müdürlüğünün PTS (Plaka Tespit Sistemi) aracılığıyla tespit ettiği kamyoneti dün akşam saat 22.53'te İzmir girişi otoyol üzerinde durdurdu. Ekipler tarafından araçta yapılan aramada 40 adet 9 mm çaplı tabanca, 20 adet 7.65 mm çaplı tabanca, 60 adet tabanca şarjörü ile 50 adet 9 mm çaplı fişek ele geçirildi. Öte yandan olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alınırken, gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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