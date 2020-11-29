İzmir'de yasağa rağmen Kordon doldu, polis uyardı - Son Dakika

İzmir'de yasağa rağmen Kordon doldu, polis uyardı

29.11.2020 16:30
İzmir'de yasağa rağmen Kordon doldu, polis uyardı, System.String[]

İZMİR'de son dönem Covid-19 vakalarındaki artış sonrası alınan önlemler kapsamında, sahil bantlarında sandalye veya oturarak piknik yapmak yasaklanırken, bazı vatandaşların bu kurala uymadıkları görüldü.

İZMİR'de son dönem Covid-19 vakalarındaki artış sonrası alınan önlemler kapsamında, sahil bantlarında sandalye veya oturarak piknik yapmak yasaklanırken, bazı vatandaşların bu kurala uymadıkları görüldü. Polisin uyardığı bazı kişiler yasağı bilmediklerini söylerken, bazılarına da cezai işlem uygulandı.

İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüsle mücadele kapsamında geçtiğimiz günlerde vatandaşların sahil bantları, park mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında sandalye veya oturarak piknik yapma faaliyetleri yapmalarının yasaklanmasına karar verdi. Yasağa rağmen havanın güzel olmasını fırsat bilen birçok vatandaş bu yasağa uymadı. Bazı vatandaşlar oltalarını alarak balık avlarken, bazıları da kamp sandalyelerine oturup sohbet etmeyi tercih etti. Yasağa uymayanlara emniyet ekipleri tarafından işlem uygulandı. Sahilde oturmanın yasak olduğunu bilmediğini belirten Meral Bardak, "Hepimizin hem bilinçlenmesi hem de duyarlı olması gerekiyor. Yasak olduğunu bilmiyordum ama duyunca çok da şaşırmadım. Aslında olması gereken de buydu. Hepimizin bu yasaklara saygı göstermeleri gerekiyor. Sigara içenlerin de diğer vatandaşlara saygı duyması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Koronavirüs bitene kadar kurallara uyulması gerektiğini belirten Mustafa Demir ise "Yasak anonsunu duyunca masa ve sandalyemizi topladık. Yapacak bir şey yok. Halkımızın sağlığı için kurallara riayet etmeliyiz. Sahilde oturmanın yasak olduğunu bilmiyordum. İzmir'e gezmeye gelmiştim. Bu illet başımızdan gidene kadar kurallara uymak zorundayız" diye konuştu.'ÇEKİRDEK YEDİĞİMİZ İÇİN MASKELERİ İNDİRDİK'Dinlenmek için deniz kenarına oturduklarını belirten Murat Dilek, "Aslında oturmaya değil, dolaşmaya geldik. Biraz soluklanmak için de oturduk. Sosyal mesafemizi koruyoruz. Elimizdeki çekirdekleri yediğimiz için maskemizi biraz indirmek zorunda kaldık" diye konuştu.

Yiğit Öğrük,  kız arkadaşıyla beraber otomobillerinde oturarak yasağı delmediklerini belirtti. Öğrük, "Sahilde oturmanın yasak olduğunu bildiğimiz için arabada oturuyoruz. Kız arkadaşımla haftada bir gün görüşebiliyoruz. Bu sayede birkaç saat de olsa zaman geçiriyoruz ve yasağı da delmiyoruz" ifadelerini kullandı.


- İzmir
İzmir'de yasağa rağmen Kordon doldu, polis uyardı
İzmir'de yasağa rağmen Kordon doldu, polis uyardı
İzmir'de yasağa rağmen Kordon doldu, polis uyardı
İzmir'de yasağa rağmen Kordon doldu, polis uyardı
İzmir'de yasağa rağmen Kordon doldu, polis uyardı
İzmir'de yasağa rağmen Kordon doldu, polis uyardı
İzmir'de yasağa rağmen Kordon doldu, polis uyardı
İzmir'de yasağa rağmen Kordon doldu, polis uyardı
İzmir'de yasağa rağmen Kordon doldu, polis uyardı
İzmir'de yasağa rağmen Kordon doldu, polis uyardı
İzmir'de yasağa rağmen Kordon doldu, polis uyardı
İzmir'de yasağa rağmen Kordon doldu, polis uyardı
İzmir'de yasağa rağmen Kordon doldu, polis uyardı
İzmir'de yasağa rağmen Kordon doldu, polis uyardı
İzmir'de yasağa rağmen Kordon doldu, polis uyardı

Hıfzıssıhha Kurulu, Koronavirüs, Piknik, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir'de yasağa rağmen Kordon doldu, polis uyardı - Son Dakika


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