İzmir'de yasağa rağmen yürüyen LGBTİ'lilere müdahale (2)
47 dakika önce
16 GÖZALTI İzmir'de yürüyüş yapmak isteyen, ancak biber gazlı polis müdahalesiyle karşılaşan LGBTİ bireylerden 16 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 09:10 Kaynak: DHA
16 GÖZALTI
İzmir'de yürüyüş yapmak isteyen, ancak biber gazlı polis müdahalesiyle karşılaşan LGBTİ bireylerden 16 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Davut CAN/İZMİR,
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