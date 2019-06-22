Son Dakika Haberleri: İzmir'de yasağa rağmen yürüyen LGBTİ'lilere müdahale (2)
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İzmir'de yasağa rağmen yürüyen LGBTİ'lilere müdahale (2)

47 dakika önce

16 GÖZALTI İzmir'de yürüyüş yapmak isteyen, ancak biber gazlı polis müdahalesiyle karşılaşan LGBTİ bireylerden 16 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

İzmir'de yasağa rağmen yürüyen LGBTİ'lilere müdahale (2), System.String[]

16 GÖZALTI 
İzmir'de yürüyüş yapmak isteyen, ancak biber gazlı polis müdahalesiyle karşılaşan LGBTİ bireylerden 16 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Davut CAN/İZMİR,


Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 09:10 Kaynak: DHA
Polis, İzmir, Güncel
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