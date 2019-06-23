Son Dakika Haberleri: İzmir'de yasağa rağmen yürüyen LGBTİ'lilere müdahale
Son Dakika Güncel Haber

İzmir'de yasağa rağmen yürüyen LGBTİ'lilere müdahale

1 saat önce

İZMİR'de valilik tarafından yasaklanan LGBTİ'nin Onur Yürüyüşü'ne polis müdahale etti.

İzmir'de yasağa rağmen yürüyen LGBTİ'lilere müdahale, System.String[]
İZMİR'de valilik tarafından yasaklanan LGBTİ'nin Onur Yürüyüşü'ne polis müdahale etti. Uyarılara rağmen dağılmayanlar gözaltına alındı.
Her sene haziran ayının sonlarında yapılan Onur Yürüyüşü'yle gündeme gelen LGBTİ'nin (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İnterseks Topluluğu) bu yılki yürüyüşü, İzmir Valiliği'nce yasaklandı. İzmir Barosu yasağa tepki göstererek, kararın kaldırılması için yürütmeyi durdurma başvurusunda bulundu. Mahkeme, dün verdiği kararla İzmir Onur Yürüyüşü'ne valilik yasağında yürütmeyi durdurma talebini reddetti. LGBTİ üyesi yaklaşık 250 kişi, Alsancak'ın en işlek yeri Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde saat 18.00'de toplandı. Ellerinde renkli bayraklarının yanı sıra pankartlar açan grup, basın açıklaması yaptı. Polis, grubu basın açıklamasının ardından dağılmaları ve yürüyüşe geçmemeleri konusunda sık sık uyardı. Ancak LGBTİ üyeleri yürüyüşe geçti. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı caddede polis, gruba müdahale etti. Gruptakilerden bazıları gözaltına alındı.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 02:41 Kaynak: DHA
İzmir Valiliği, Polis, İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aldatıldığını ortaya çıkaran kocanın "casus yazılım" cezası bozuldu James Bond filminin setindeki kadınlar tuvaletinde gizli kamera bulundu Sultangazi'de Afgan ve Pakistanlılara maaş günü gasp dehşeti Polis, cadde ortasındaki kazmalı kavgayı ayırmakta güçlük geçti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.6.2019 03:56:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de yasağa rağmen yürüyen LGBTİ'lilere müdahale
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]