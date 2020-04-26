İzmir'de, yasağın son günü cadde ve sokaklar bomboş - Son Dakika

İZMİR'de, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki 4 günlük sokağa çıkma yasağının son gününde de meydan ve sokaklar ile caddeler boş kaldı. Kalabalık bölgeler boş kalınca birçok noktada altyapı çalışmaları ve tramvayların sinyalizasyon çalışmaları gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, 31 kent için ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının son gününde, İzmir'de sessizlik hakim oldu. Hava sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü pazar gününde, kentin Alsancak Kıbrıs Şehitleri, Karşıyaka Çarşı gibi her zaman kalabalık olan noktaları bomboş kaldı. Cadde ve meydanlarda ise sessizlik hakim oldu. Yasaktan muaf olan fırın, eczane, kargo ve PTT çalışanları ile bazı akaryakıt istasyonu çalışanları ve basın mensupları dışında sokaklarda görülen olmadı.

Polis ekipleri de sokağa çıkma yasağının son gününde, havadan ve karadan denetimlerine devam ederken, trafik ekiplerinin kontrol noktaları oluşturduğu caddelerde, görevli aracı dışında araç olmaması dikkat çekti.

Öte yandan kalabalık bölgeler boş kalınca birçok noktada altyapı çalışmaları ve tramvayların sinyalizasyon çalışmaları gerçekleştirildi.