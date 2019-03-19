İzmir'de Yaşam Kaygısıyla İlgili Değil Yaşam Kalitesiyle İlgili Sorun Var"

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, İzmir'de yaşam kaygısıyla ilgili değil, yaşam kalitesiyle ilgili sorun olduğunu belirtti.

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, İzmir'de yaşam kaygısıyla ilgili değil, yaşam kalitesiyle ilgili sorun olduğunu belirtti.



Zeybekci'nin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre Zeybecki ve AK Parti Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Ayda Maç Bostanlı sahilini gezdi.



Vatandaşların sorun ve taleplerinin dinleyen Zeybekci, sahilde oturan bir grubun özgürlüklerin kısıtlanması korkusuyla ilgili sorusu üzerine kimsenin yaşantısına müdahale edilmediğini kaydederek, "Antalya'da böyle bir şey olmuş mu? 21. yüzyılda böyle bir şey mümkün mü? Burada şehrin problemleri karşısında söyleyecek sözleri olmayanlar, üzerini bu tür konularla örtmeye çalışıyorlar, algı oluşturuyorlar. İktidar hedefi olan, bu ülkeye hizmet etmek isteyen bir parti nasıl olur da böyle bir konuyu ortaya atar?" yanıtını verdi.



Zeybekci, Denizli'de merkezdeki içkili restoranların, otellerin ruhsatlarının hepsinin altında imzasının bulunduğunu aktararak, "İzmir'de yaşam kaygısıyla ilgili değil yaşam kalitesiyle ilgili sorun var." ifadesini kullandı.

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Müjdat Gezen, Hapis İstemiyle Yargılandığı Davaya Zorla Getirilecek

TFF'den Hakem Burak Gazi Ülker'e 80 Gün Ceza

Gözyaşları İçerisinde Kürsüye Çıkan Küçük Çocuğun Sözleri Erdoğan'ı Duygulandırdı: Aşığım Size

Temel Karamollaoğlu, AK Parti'nin O Oranı İçin Rakam verdi