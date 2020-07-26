İzmir'de yaşam mücadelesini kaybeden orman personeli toprağa verildi - Son Dakika

İzmir'in Tire ilçesinde 12 gün önce makilik alanda çıkan yangına müdahale için giderken meydana gelen kazada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybeden Orman Bölge Müdürlüğü personeli Sedat Sagun son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin ardından sevk edildiği Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşam mücadelesi veren 32 yaşındaki Sagun, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sedat Sagun'un cenazesi, ailesi ve yakınlarının yanı sıra İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince ile mesai arkadaşlarının katılımıyla Buca Kaynaklar Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından burada toprağa verildi.

Öte yandan, yaklaşık 5 yıl önce göreve başlayan Sagun'un evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Tire ilçesindeki makilik alanda çıkan yangına müdahale için bölgeye sevk edilen Bayındır Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 35 E 8262 plakalı arazöz, 14 Temmuz Salı günü Küçükkale mevkisinde devrilmiş, araçtaki Nurullah Akbaş ve Ali Yılmaz hayatını kaybetmiş, Sedat Sagun ve Mustafa Genç yaralanmıştı.