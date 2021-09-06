İzmir'de yaşanan kazada: 1'i ağır 11 kişi yaralandı - Son Dakika

Kaza, saat 00.30 sıralarında Bayraklı ilçesi Anadolu Caddesi Turan üst geçidi yakınında meydana geldi. İddiaya göre, Burak Y. idaresindeki minibüs, Karşıyaka yönünde Konak istikametine seyir halinde olduğu sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

MİNİBÜS REFÜJÜ AŞARAK KARŞI ŞERİDE GİTTİ

Kontrolden çıkan minibüs, önce aynı yönde ilerleyen Refik B. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı, daha sonra savrulan minibüs refüjü aşarak karşı şeride geçti. Bu sırada minibüs, Karşıyaka yönüne seyir halinde olan Ali Can Y. kontrolündeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

ZİNCİRLEME KAZA MEYDANA GELDİ

Çarpışmanın etkisiyle savrulan Ali Can K.'nin otomobili, aynı yönde ilerleyen Kürşat D. yönetimindeki servis minibüsüne çarparak durabildi. Öte yandan, Burak Y.'nin kullandığı minibüsün, orta refüjü aştığı sırada fırlayan demir bariyerler Hüseyin E. idaresindeki otomobile ve Ecem H. yönetimindeki otomobile çarparak hasar verdiği öğrenildi.

11 KİŞİ YARALANDI

Kazayı gören çevredeki kişiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, kaza nedeniyle Anadolu Caddesi'nde trafiğe kapattı. Meydana gelen kazada ilk 1'i ağır olmak üzere 11 kişinin yaralandığı öğrenildi.

CADDE GEÇİCİ OLARAK TRAFİĞE KAPATILDI

Yaralılar, ambulanslar ile çevre hastanelere kaldırılırken, çekiciler yardımı ile yoldaki araçlar kaldırıldı. Olay yerine gelen belediye ekipleri, yolun temizlenmesi için çalışma başlattı. Öte yandan, yaralıların hastanede tedavisi sürerken, zincirleme kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Anadolu Caddesi 2 saat süren çalışmaların ardından tekrardan trafiğe açıldı.