İzmir'de yaşayan depremzede Balıkesirlilerden teşekkür - Son Dakika

İzmir'de yaşayan depremzede Balıkesirlilerden teşekkür

18.11.2020 19:19
İzmir'de yaşayan depremzede Balıkesirlilerden teşekkür, System.String[]

İzmir de meydana gelen deprem sonrasında meydana gelen evlerini tamamen yitirmiş Balıkesirli mağdur ailelere ulaşıp mağduriyetlerini gidermeye çalışan İzmir Balıkesirliler Derneği, depremde zarar gören ailelere yardım elini uzatan yardımseverlere teşekkür etti.

İzmir de meydana gelen deprem sonrasında meydana gelen evlerini tamamen yitirmiş Balıkesirli mağdur ailelere ulaşıp mağduriyetlerini gidermeye çalışan İzmir Balıkesirliler Derneği, depremde zarar gören ailelere yardım elini uzatan yardımseverlere teşekkür etti. İzmir Balıkesirliler Derneği depremde zarar gören 13 Balıkesirli aileye ulaşarak mağduriyetlerini giderdi.

İzmir Balıkesirliler Derneği Başkanı Erkan Uzun Pandemi krizi ve yaşanan deprem, bizlere dernek olmanın örgütlenmenin sivil toplum kuruluşu olmanın önemini tekrar vurguladı diyerek sözlerinin devamında, "Dernekleri varsa Birlik var. Beraberlik var yardımlaşma var acıyı paylaşmak var. İzmir de meydana gelen deprem sonrasında meydana gelen evlerini tamamen yitirmiş mağdur ailelerimize ulaşıp mağduriyetlerini gidermeye çalışan Tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın yardımlarını biliyor ve takip ediyoruz. Bizlerde Balıkesirliler Derneği olarak mağdur hemşerilerimize ve vatandaşlarımıza katkı sağlamanın bir görev ve sorumluluk bilinci ile mücadele ediyoruz. Derneğimizi arayarak boş bulunan dairelerini kira almamak üzere evini açan, evini eşyalı şekilde açan hemşerimiz, kamyonuna eşya yükleyip yardım getiren hemşerimiz, yardım etmek isteyen hemşerimiz ve yardım bekleyen hemşerilerimiz. Hepsi tek yürek zincirin kopmayan halkaları gibi bağlandılar" şeklinde konuştu.

Depremde zarar gören 13 aileye yardımcı olduk

Sözlerinin devamında teşekkür ve sitem eden Uzun, "Deprem günü itibari ile deprem bölgesinde arayıp ulaştığımız 13 mağdur ailemizin, hemşerimizin yeni evlerinde eşyalarının temin edilmesine katkı koyan, onlara yeni bir sayfa açmaya çalışan Bayraklı'da bulunan derneğimizi arayarak, geçmiş olsun diyen deprem bölgesinde inceleme yapan sadece enkazın yanında fotoğraf çekilip gitmeyen ve derneğimizle birlikte yaraları sarmaya çalışan Balıkesir'den işi için, aşı için İzmir'de yaşayan yürekleri 10 numara Balıkesir diye atan hemşerilerimizi unutmayıp, ilk günden itibaren sürekli arayıp durumu sorgulayan arayan, soranı yüreği yanımızda olan Balıkesir milletvekillerimiz, Belediye başkanlarımız, bürokratlarımız ve siyasi temsilcilerine teşekkür ediyoruz. Ayrıca İzmir'de ki derneğimizi bildikleri halde, bırakın yardımı, desteği bir geçmiş olsun telefonu bile açamayan milletvekillerimize belediye başkanlarımıza, bürokratlarımıza ve siyasi parti temsilcilerine bizden selam olsun. Dostlar acı günde belli olur.

Federasyon Başkanımız Çalışkan'a teşekkür ederiz

Deprem sonrası İzmir'e gelen Balıkesirliler Federasyonu Başkanı Mehmet Çalışkan'a teşekkür ederek, "İlk günden beri yardım konusunda istişare eden İzmir'e ziyaretimize gelip yerinde inceleme yapan Balikesirliler Dernekleri Federasyon Başkanımız Mehmet Çalışkan ve yönetim kuruluna Federasyon bünyesinde faaliyet gösteren derneklerimize ve başkanlarına, Yurt içi Bursa, İstanbul, Manisa, Ankara ile yurtdışı Almanya ve Hollanda da bulunan tüm Balıkesirliler ve ilçeleri derneklerimize tüm sivil toplum kuruluşları, hayırseverlerimize İs adamlarımıza ve tüm yardımseverlerimize İzmir Balıkesirliler Derneği olarak tüm yönetim kurulu arkadaşlarımız, üyelerimiz ve hemşerilerimiz adına sonsuz teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz. Depremde yitirdiğimiz canlara Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Geçmiş olsun İzmir" diyerek sözlerini tamamladı. - BALIKESİR

İzmir'de yaşayan depremzede Balıkesirlilerden teşekkür
İzmir'de yaşayan depremzede Balıkesirlilerden teşekkür
İzmir'de yaşayan depremzede Balıkesirlilerden teşekkür
İzmir'de yaşayan depremzede Balıkesirlilerden teşekkür
İzmir'de yaşayan depremzede Balıkesirlilerden teşekkür

Balıkesir, toplum, Deprem, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir'de yaşayan depremzede Balıkesirlilerden teşekkür - Son Dakika


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