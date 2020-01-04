İzmir'de yaşayan Erzurumlular yemekte buluştu - Son Dakika
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İzmir'de yaşayan Erzurumlular yemekte buluştu

7 saat önce

İzmir'de yaşayan Erzurumlular, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar tarafından verilen yemekte bir araya geldi.

İzmir'de yaşayan Erzurumlular yemekte buluştu, System.String[]

İzmir'de yaşayan Erzurumlular, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar tarafından verilen yemekte bir araya geldi.

Etkinlikte yaptığı konuşmada birlik beraberliğin önemine dikkati çeken Kırkpınar, "Coğrafya kaderdir. Bizde bu coğrafyanın kaderiyiz. Böyle cennet bir ülkede yaşıyoruz. Biz bu coğrafyada yaşıyorsak eğer çok güçlü olmak zorundayız. Bizim gücümüz petrolle, altınla, madenle değil, bizim gücümüz birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimizdedir." dedi.

Etkinliğe, çok sayıda Erzurumlu katıldı. Program, türkü dinletisiyle sona erdi.

Kırkpınar, AK Parti, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 09:32 Kaynak: AA
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