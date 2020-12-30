İzmir'de yaşayan Erzurumlulardan ağaçlandırma kampanyası - Son Dakika

İzmir'de, "Erzurum Tortum Çöl Olmasın" adlı ağaçlandırma kampanyası başlatıldı.

İzmir'de yaşayan Erzurumlu Harun Cici'nin sosyal medya hesabında, memleketi Tortum'un yeşillendirilmesi için başlattığı girişim, hem İzmirli hem de Erzurumlulardan destek buldu.

Palandöken Dağı'na 1 milyon ağaç dikmeyi hedeflediklerini kaydeden Cici, her köyün de kendi ormanını oluşturması için çaba göstereceklerini aktardı.

Cici, Erzurum'daki sivil toplum kuruluşları, sanayiciler, yerel yöneticilerle görüşmeler yapacaklarını vurgulayarak, ağaçlandırma çalışması kapsamında mart-nisan ayında ağaç dikimine başlanabileceğini kaydetti.

Erzurumlu İş Adamları ve Sanayiciler Derneği Başkanı Mustafa Cihanbeyler de kampanyaya tam destek verdiklerini belirtti.