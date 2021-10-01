İzmir'de Yaşayan Manisalılar, Manisa'yı Tanıyacak

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, merkezi İzmir'de bulunan MANİLDER yönetimini ağırladı. Manisa Büyükşehir Belediyesini, derneklerinin tanışma ve istişare toplantısına davet eden dernek üyelerinin nazik davetine teşekkür eden ve İzmir'de yaşayan Manisalıları ve özellikle onların çocuklarını doğdukları şehirleri tanımaları amacıyla gezi düzenlemeye davet eden Güzgülü, proje üzerine dernekle ortak çalışma yapabileceklerini söyledi.

Merkezi İzmir'de bulunan Manisa ve İlçeleri Kültür ve Dayanışma Derneği (MANİLDER) Başkanı İsmail Akarsu, Dernek Saymanı Emel Sertel ve Dernek Kültür-Sanat Başkanı Erdal Türkoğlu, Manisa Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü tarafından ağırlanan dernek yönetimi, derneğin çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Dernek Başkanı İsmail Akarsu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler'in de dernek yönetiminde olduğunu belirterek, 3 Ekim Pazar günü düzenleyecekleri derneklerinin tanışma ve istişare toplantısına Manisa Büyükşehir Belediyesini de davet etti.

Kültürel Gezi İçin İşbirliğine Yeşil Işık

Ziyaretleri nedeniyle dernek yöneticilerine teşekkür eden Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü de, "Nazik davetiniz için teşekkür ediyorum. Başkanımız Sayın Cengiz Ergün ile birlikte Covid-19 salgını öncesinde bir projemiz vardı. İzmirli olmayıp, bu şehirde yaşayan en çok vatandaşın Manisalılar olduğunu görmüştük. Bundan hareketle İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle İzmir'de yaşayan Manisalıları ve özellikle çocuklarının doğdukları kentteki değişimi ve gelişimi görmeleri açısından geziler düzenlemeyi planlamıştık. Salgın baş gösterince bu projemiz de bir süreliğine gerçekleşemedi. Sizlerin nazik davetinize karşılık, bizler de bu projeyi birlikte yapmaya davet ediyoruz" dedi. Projeyi ilgiyle karşılayan dernek üyeleri, ilk olarak dernek yönetimi ve üyeleri ardından da İzmir'de yaşayan Manisalıların bu kültürel geziye katılmaları için işbirliğine yeşil ışık yaktı.