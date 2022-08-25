Çatırdayan evliliğe 'ara bulucu' desteği

İZMİR'de yaşayan Mehmet Çolak (30) ve Aslı Çolak (31) çifti evliliklerindeki sorunlarını ara bulucu derneğinden aldıkları destek sayesinde çözdü. Ayrılma noktasına gelmişken empati kurarak birbirlerini anladıklarını belirten Çolak çifti, kazan kazan yaklaşımı ile evliliklerini sürdürmeye karar verdi.

İzmir'de yaklaşık 9 yıl süren beraberliğin ardından 5 yıl önce hayatlarını birleştiren Aslı Çolak ve Mehmet Çolak, ilk çocukları dünyaya geldikten sonra bazı sorunlar yaşamaya başladı. Defne (3) ve 1,5 aylık Çağla isminde çocukları olan çift, ara bulucu desteği alarak evliliklerindeki sorunları çözdü. Aslı Çolak, sorunlarında çözümsüz kaldıkları için Müzakereci Arabulucular Derneği'nin kapısını çaldıklarını söyledi. Ufak sorunları büyüttüğünü ve detayları aklına fazla taktığını belirten Aslı Çolak, "Ben baskın karakter olduğum için eşim Mehmet de artık dolmaya başladı. Patlamak üzereydi. Sonra bir tanıdığımız vasıtasıyla Feridun Hoca ile tanıştık ve buraya geldik. Yaklaşık 3 ay destek aldık. Yaşadığımız küçük sorunları dahi burada konuştuk. Adeta içimizi döktük" dedi.

'SORUN YAŞAYAN ÇİFTLER DESTEK ALMALI'İlk çocuklarının dünyaya gelmesinden sonra anlaşmazlıkların başladığını anlatan Çolak, zaman zaman kendisini ilgisiz kalmış hissettiğini belirterek, şunları söyledi: "Kızımın üzerine titriyordum. İlgi göremiyordum. Her şeyi aklıma takıyordum. 'Bu çocuk niye ağlıyor?', 'Yolda giderken üzerime neden toz geliyor?' gibi saçma sebeplerim vardı. Bu nedenle tartışmalar yaşanıyordu. Ara bulucuya geldikten sonra 'kazan kazan' yöntemini öğrendik. Bu yöntem, benim olayları Mehmet'in gözünden görmemi sağladı. Bu sayede sorunlarımızı aştık. Sorun yaşayan çiftler kesinlikle destek almalı. Çünkü sorunlar ertelendiğinde bir süre sonra birbirlerinden soğuma başlıyor ve süreç boşanmaya kadar gidebiliyor."'KİŞİLİK TESTLERİNDEN SONRA BİRBİRİMİZİ DAHA İYİ TANIDIK'Ara bulucu desteği almaya başladıklarında hem eşine hem kendisine kişilik testi yapıldığını ifade eden Mehmet Çolak ise birbirlerini daha iyi tanıdıklarını dile getirerek, "Eşimle bazı konularda çatışmalar yaşıyorduk. Yaklaşık 14 yıldır beraberiz. Birbirimizi tanıdığımızı düşündüğümüz halde birbirimize anlatamadığımız sorunlar yaşıyorduk. Buraya geldiğimizde kişilik testleri yapıldı. Birbirimizi daha iyi tanıdık. Sorunlarımı kendim çözmeye çalışan birisiydim. Ama bunun böyle olmaması gerekiyormuş yani bazı sorunları kendi kendine çözmek yerine beraber çözmek gerektiğini anladım. İlk çocuk da tecrübesizlikten kaynaklı çatışmalar yaşadık. Evliliği bitirmeyi konuşmadık ama sürekli tartışmalar oluyordu. Evdeki kavgalardan herkes etkileniyordu. Tartışma büyüyor sesler yükseliyordu. İyi ki buraya gelmişiz. Ben artık en ufak bir sorunu dahi paylaşıyorum, içimde tutmuyorum" ifadelerini kullandı.'BOŞANMALARIN ÇOĞUNLUĞU İLK 5 YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞİYOR'Arabulucular Derneği Başkanı ve felsefe öğretmeni Feridun Balcı da yeni evli çiftlerin de yoğun başvuru yaptıklarını söyleyerek, özellikle evliliğin ilk 5 yılında çiftlerin benzer sorunlar yaşayabildiğini kaydetti. Yaklaşık 10 yıldır ara buluculuk desteği verdiğini anlatan Balcı, "Aslı Hanım ve Mehmet Bey'in yaşadıkları anlaşmazlıkları ara buluculuk yaparak kazan kazan yöntemiyle çözdük. Hepimiz farklı kişilikleriz. Bazı kişilik özelliklerimiz birbirimizle empati kurmamızı zorlaştırabiliyor. Bu çiftimiz de bazı kişilik özellikleri nedeniyle anlaşmazlıkları aşmada ve empati kurmada zorlanıyorlardı. Onlara sorduğumuz sorularla kendilerini gözlemleyip iletişimin nerede tıkandığını görmelerine yardımcı olduk. Karşı tarafı anlayıp empati kurabildiler. Aslı Hanım doğrularını savunuyor ve onlardan asla vazgeçmiyordu. Bu özelliği onun diğer tarafın doğrularını görmesini zorlaştırıyordu. Mehmet Bey'de ise çok fazla sakınma ve sineye çekme davranışı vardı. Bu da sorunun çözümünde engel oluşturuyordu. Ara buluculukta bu durumu onlara gösterdik ve sağlıklı bir çözüm üretecek duruma geldiler" diye konuştu. Evliliklerde ilk 5 yılın çok önemli olduğuna dikkati çeken Balcı şöyle devam etti:

"Boşanmaların çoğunluğu ilk 5 yıl içinde gerçekleşiyor. 2 farklı birey bir araya geliyor bir kurum oluşturuyor. O kurumun kuralları, normları, kırmızı çizgileri oluşuyor. 5 yılı sağlıklı şekilde atlatırlarsa eşler birbirlerine nasıl davranacaklarını, neyi yapıp neyi yapmayacaklarını öğrenirler. Bu süreçte ara bulucu desteği aldıklarında süreci hasarsız atlatabilirler. Evli çiftler birbirlerine arabuluculuğu daha fazla tavsiye etmeye başladı."