Neşe'nin tekerlekli sandalyede dansla uluslararası başarısı

İZMİR'de yaşayan ve 2004 yılında geçirdiği trafik kazasıyla yaşamını tekerlekli sandalyede sürdüren Neşe Aydemir (45), özel bir şirketin kendi çalışanları arasında uluslararası düzeyde düzenlediği online yarışmada dans kategorisinde birinci oldu. Aydemir, "Buradaki eğitimle, müşteri temsilcisi olarak çalıştığım uluslararası şirketin düzenlediği yarışmaya partnerim Ersin Evren'le katıldım.Tüm dünya çalışanları arasında birinci olduk" dedi.

İzmir'de yaşayan Neşe Aydemir, 2004 yılında geçirdiği trafik kazası sonucunda omurilik zedelenmesi nedeniyle yaşamını tekerlekli sandalyede sürdürmeye başladı. Yeni yaşamında önce sporla ardından dansla tanışan Aydemir, Karşıyaka Engelliler Spor Kulübü'nde basketbol oynadıktan sonra tekerlekli sandalye tenisine başladı ve 2011'de milli formayı giymeye hak kazandı. Tekerlekli sandalye tenisi oynadığı sırada birkaç sporcunun Tekerlekli Sandalyede Dans Projesi'ne dahil olduğunu öğrendi. İzmir Devlet Opera ve Bale sanatçısı Banu Dağcıoğlu Türkeli önderliğinde başlatılan projeye 2013'de dahil olan Aydemir, "Bir gün sadece antrenmanları izlemeye gittim. O gün bu gündür de ekipteyim" diye konuştu.

'HAYATA DÖNÜŞÜM SPORLA OLDU'Trafik kazasının beraberinde getirdiği yaşadığı zorlu süreci anlatan Aydemir, şunları kaydetti: "2004'te trafik kazası geçirdim. Omurilik zedelenmesi meydana geldi. 4 yılı aşkın bir süre aralıksız tedavi süreci vardı. Kaza öncesinde de sporla ilgileniyordum ve branşım atletizmdi. Hedefim de spor akademisiydi. Kazayla birlikte spor hayatımın bittiğini düşündüm ancak kaza sonrası hayata dönüşüm de tekrar sporla oldu. Tekerlekli sandalyeyle nasıl yaşanacağını sporla öğrendim. 2008 yılında Koreli bir hekimle tanıştım. Kendisinin istediği ilk şey hiç kimse olmadan yalnız kalmamdı. Yalnız kalmakla birlikte kendimle ilgili neler yapabileceğim şekillendi. Bunu da ancak sporla yapabilirdim."

Sporla birlikte tekerlekli sandalyeyi öğrendiğini ve kaslarının da güçlendiğini anlatan Aydemir, "Pek çok ülkeye gittim. Herkesin hayatını gördüm. Tekerlekli Sandalyede Dans Projesi'nin çok büyük katkısı oldu. Dans deyip geçiyoruz ama orada herkes gönüllü olarak bu işe katkı sağlıyor. Herkesin birbirinden öğrendiği çok fazla şey oldu. Bir arada yaşamayı öğrendik. Bir arada yaşamı öğrenmek, diğer bireylerin renklerini görmek müthişti. Buradaki eğitimle birlikte müşteri temsilcisi olarak çalıştığım uluslararası şirketin düzenlediği yarışmaya partnerim Ersin Evren'le katıldım. Yarışmaya katılan tek engelli bireyim. Çektiğimiz videoyu, online olarak düzenlenen yarışmaya gönderdik ve dans kategorisinde birincilik elde ettik. Tüm dünya çalışanları arasında birinci olduk" ifadelerini kullandı.