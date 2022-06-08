İzmir'de yaşlı bakımevi sakininin ölümüne ilişkin davada tanıklar dinlendi - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de yaşlı bakımevi sakininin ölümüne ilişkin davada tanıklar dinlendi

08.06.2022 14:44
İzmir'de yaşlı bakımevi sakininin ölümüne ilişkin davada tanıklar dinlendi

İzmir'de, vücudunda yanık izleri bulunduğu belirtilerek götürüldüğü hastanede vefat eden 85 yaşındaki Fatma Uraz'ın "taksirle ölümüne neden oldukları" iddiasıyla haklarında dava açılan hastabakıcı T.A. ile yaşlı bakımevi sorumlusu N.Ö'nün yargılanmalarına devam edildi.

İzmir'de, vücudunda yanık izleri bulunduğu belirtilerek götürüldüğü hastanede vefat eden 85 yaşındaki Fatma Uraz'ın "taksirle ölümüne neden oldukları" iddiasıyla haklarında dava açılan hastabakıcı T.A. ile yaşlı bakımevi sorumlu su N.Ö'nün yargılanmalarına devam edildi.

İzmir 43. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar N.Ö. ve T.D, hayatını kaybeden Fatma Uraz'ın kızı Zehra Yılmazer ile avukatlar katıldı.

Duruşmada tanıklar dinlendi.

Tanıklardan N.S, Fatma Uraz'ın hayatını kaybettiği yaşlı bakımevinde 8 ay kadar "kurum hekimi" olarak görev yaptığını söyledi.

Kesin olmamakla birlikte Uraz'a "pemfigus" rahatsızlığı tanısı koyduğunu, 5-6 kez polikliniğe gönderdiğini, ailesine durumu bildirdiğini anlatan N.S, şu ifadeleri kullandı:

"Ön tanıda Fatma Uraz'ın rahatsızlığının pemfigus denilen bir rahatsızlık olabileceğini belirtmiştim. Huzurevinin de bundan haberi vardı. Her gün pansumanı yapılıyordu. Bu hastalığın kendine özgü tedavisinde kullanılan ilaçlar da vardı ancak kesin tanı olmadığından bu ilaçların kullanılması mümkün olmamıştı. Pemfigus hastalığı daha çok yaşlılarda meydana gelir. Vücutta su toplaması şeklinde sonuçlar meydana gelmektedir. İç organ tutulumları da yapmaktadır. Bu hastalığı neyin tetiklediğini bilmemiz mümkün değildir. Ben aşırı sıcak veya soğuk suyun buna etkisi olup olmadığını bilemem. Bu konuda uzmanların dinlenmesi gerekir. Bu hastalığın ilaçları da uzman hekim tarafından yazılması gerekmektedir. Ayrıca özel bakım gerektiren bir hastalıktır."

Hemşire ve hasta bakıcı da ifade verdi

Tanık B.V, olay günü görevli hemşirenin kendisi olduğunu belirtti.

Banyo sonrası vücudunda kızarıklık olduğu belirtilen Uraz'ın yanına gidince, elinin üzerinde kızarıklık fark ettiğini ve suyun sıcaklığına baktığını ifade eden B.V, şöyle konuştu:

"Sonra bacağında bir kızarıklık olduğunu gördüm ve fotoğrafladım. Sağlık kurumuna attım resmi. Sonra doktorumuzu aradım. Sadece kızarıklıktı, pembemsiydi. Daha önceden de vücudunda oluyordu. Doktor ile konuşup kremini sürdüm. Daha önce yaptığı banyolarda vücudunda kızarıklıklar oluyordu, fakat o gün vücudunda daha fazla kızarıklıklar vardı. Yanık olsa vücutta su toplaması olurdu. Hastaneye sevk edildiğinde benim ilk gördüğüm durumdan daha ileri bir kızarıklık bulunuyordu."

Yaşlı bakımevi personeli tanık M.B, olay günü personelin kurumda kalan yaşlılara banyo yaptırdığını söyledi.

Uraz'ın cildinde soyulmalar olduğunu kendisine söylediğini ifade eden M.B, şunları kaydetti:

"Sağlık birimine haber verdim ve baktığımda dökülme şeklindeydi. Sonra suyu kontrol ettik. Hemşire sıcaklığına baktığında ben de yanındaydım. Benim anladığım gibi yanık gibi durmuyordu. Kızarıklık bile bulunmuyordu. Ben suyun sıcaklığını kontrol etmedim. Yıkama işlemleri kovadan yapılıyordu."

Hakim, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Güzelbahçe ilçesindeki yaşlı bakımevinde, banyosu yaptırıldıktan 5 gün sonra 21 Eylül 2018'de vefat eden 85 yaşındaki Fatma Uraz'ın ölümüne ilişkin, ailesinin şikayeti üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Pek çok rahatsızlığı bulunan Fatma Uraz'ın vücudunda yanık izleri görüldüğü belirtilirken, Fatma Uraz'a son banyosunu yaptıran hastabakıcı T.A. ile yaşlı bakımevi sorumlusu N.Ö. hakkında, "taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı. İddianamede T.A, "asli", N.Ö. "tali kusurlu" olarak değerlendirilmişti.

YORUMLAR
500
İzmir Balçova'da Orman Yangını İzmir Balçova'da Orman Yangını
Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, İzmir, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de yaşlı bakımevi sakininin ölümüne ilişkin davada tanıklar dinlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:08 Ukrayna'da öğrenciler harabeye dönen okullarında mezuniyet töreni için buluştular! Hatıra fotoğrafı çektiler
15:52 Ozan Tufan, Fenerbahçe macerasının sonuna geldi! Yeni takımı çok şaşırtacak
15:47 Anadolu Otoyolu'nda LPG yüklü tanker devrildi! Ankara ve İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı
15:43 Bahçeşehir'de 5 erkek, site bahçesinde alkol içmelerine karşı oldukları kadınlara saldırdı! Kadınları korumak isteyen yaşlı adam ağır yaralandı
15:40 SADAT, "Kişilik hakkına saldırı" gerekçesiyle CHP lideri Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık tazminat davası açtı
15:37 Doğum yaptığını iddia edip hastaneden video paylaşan Mükremin Gezgin hakkında soruşturma başlatıldı
15:24 Fatih Karagümrük, Andrea Pirlo'yu İstanbul'a getiriyor! Son görüşme olumlu geçti
15:07 5 ay komada kalan genç kadın uyandığında hayatının şokunu yaşadı!
14:58 Doğumuna kısa bir süre kala babası vefat eden Seray Sever, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı
14:52 İnce ayrıntıları düşünüyor! Jorge Jesus'un Fenerbahçe yönetiminden ilk isteği ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 16:16:09. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de yaşlı bakımevi sakininin ölümüne ilişkin davada tanıklar dinlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement