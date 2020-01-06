İzmir'de yaşlı çift evinde ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de yaşlı çift evinde ölü bulundu - Son Dakika

İzmir'de yaşlı çift evinde ölü bulundu

6 saat önce

İzmir'in Konak ilçesinde yaşlı çift evinde ölü bulundu.

İzmir'de yaşlı çift evinde ölü bulundu, System.String[]

İzmir'in Konak ilçesinde yaşlı çift evinde ölü bulundu.

26 Ağustos Mahallesi'nde yaşayan 88 yaşındaki Ömer ile 76 yaşındaki eşi Döndü K'den haber alamayan yakınları çiftin evine gitti.

Anahtarla girdikleri evde Ömer ve Döndü K'yi hareketsiz yatarken gören yakınları durumu polise bildirdi.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendiren çiftin cesetleri, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Konak, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 02:22 Kaynak: AA
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