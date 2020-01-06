İzmir'de yaşlı çift soba kurbanı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de yaşlı çift soba kurbanı - Son Dakika

İzmir'de yaşlı çift soba kurbanı

6 saat önce

İzmir'in Konak ilçesinde yaşlı karı-koca, iddialara göre sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

İzmir'de yaşlı çift soba kurbanı, System.String[]

İzmir'in Konak ilçesinde yaşlı karı-koca, iddialara göre sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre olay, 26 Ağustos Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. 88 yaşındaki Ömer Karademir ve eşi Döndü Karademir'den (76) bir süredir haber alamayan yakınları, çiftin evine gitti. Yaşlı çifti yerde hareketsiz yatarken, gören yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ömer ve Döndü Karademir çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi.


Sobadan sızan karbonmonoksit gazı sebebiyle zehirlenerek öldüğü düşünülen çiftin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. - İZMİR

Konak, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 04:06 Kaynak: İHA
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