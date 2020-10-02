İzmir'de yaşlı kişiyi dolandırdığı iddia edilen 2 zanlı yakalandı - Son Dakika

İlçede yaşlı bir kişiden yakını olduklarını söyleyip güvenini kazanarak 20 bin lira alan kişilerin kayıplara karıştığı şikayeti üzerine soruşturma yürüten İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, olaya ilişkin 15 saatlik kamera kaydını inceledi.

İzmir 'in Tire ilçesinde yaşlı bir kişiden yaklaşık 20 bin lira dolandırdıkları öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

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