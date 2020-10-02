İzmir'de yaşlı kişiyi dolandırdığı iddia edilen 2 zanlı yakalandı - Son Dakika

İzmir'de yaşlı kişiyi dolandırdığı iddia edilen 2 zanlı yakalandı

İzmir'in Tire ilçesinde yaşlı bir kişiden yaklaşık 20 bin lira dolandırdıkları öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de yaşlı kişiyi dolandırdığı iddia edilen 2 zanlı yakalandı, System.String[]

İzmir'in Tire ilçesinde yaşlı bir kişiden yaklaşık 20 bin lira dolandırdıkları öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

İlçede yaşlı bir kişiden yakını olduklarını söyleyip güvenini kazanarak 20 bin lira alan kişilerin kayıplara karıştığı şikayeti üzerine soruşturma yürüten İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, olaya ilişkin 15 saatlik kamera kaydını inceledi.

Zanlıların eşkalini tespit eden polis ekipleri, Aydın-İzmir otoyolunda düzenledikleri operasyonla seyir halindeki otomobili durdurarak 2 kişiyi yakaladı.

Zanlıların yanında bulunduğu tespit edilen yaklaşık 20 bin lira yaşlı vatandaşa teslim edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, İzmir, Tire, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 16:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de yaşlı kişiyi dolandırdığı iddia edilen 2 zanlı yakalandı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Baba, tartıştığı oğlunu 3 ay arayla ikinci kez vurdu Ukrayna, Dağlık Karabağ gerginliğinde tarafını seçti: Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz Azerbaycan'ın yoğun bombardımanında köşeye sıkışan Ermeni Lider Paşinyan'dan hadsiz Türkiye çağrısı AB'nin yaptırım tehditlerine rağmen Merkel'den ılımlı Türkiye mesajı Kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sahte şeyh Eyüp Şağban'a eşi boşanma davası açtı Son dakika: Ağrı'da öldürülen minik Leyla davasında amca Yusuf Aydemir'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Fahriye Evcen bahçesinde yeni pozlar verdi, en çok konuşulan şey ise gömleğinde unuttuğu etiket oldu Transparan kıyafetinin içine iç çamaşırı giymeyen model Charli Howard tepki çekti
Okulda pozitif vaka çıkarsa ne olacak? İşte madde madde Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs rehberi Okulda pozitif vaka çıkarsa ne olacak? İşte madde madde Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs rehberi         
21:53
Ünlü sunucu Ertem Şener, Beyaz TV'den istifa etti Ünlü sunucu Ertem Şener, Beyaz TV'den istifa etti         
21:18
Macron, Karabağ gerginliğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı: Hesap vermesini isteyeceğim Macron, Karabağ gerginliğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı: Hesap vermesini isteyeceğim         
20:36
Macaristan'dan Karabağ mesajı: Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz Macaristan'dan Karabağ mesajı: Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz         
19:43
Azerbaycan'ın başlattığı taarruz sonrası Dağlık Karabağ'dan kaçış başladı: Durumumuz çok kötü Azerbaycan'ın başlattığı taarruz sonrası Dağlık Karabağ'dan kaçış başladı: Durumumuz çok kötü         
18:19
Son Dakika: 4 lise türü 5 Ekim Pazartesi'den itibaren yüz yüze eğitime başlayacak Son Dakika: 4 lise türü 5 Ekim Pazartesi'den itibaren yüz yüze eğitime başlayacak         
17:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Konya Şehir Hastanesi'nin çevre düzenlemesini beğenmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Konya Şehir Hastanesi'nin çevre düzenlemesini beğenmedi         
16:01
Markalar fiyat listesini güncelledi! İşte en ucuz sıfır otomobiller Markalar fiyat listesini güncelledi! İşte en ucuz sıfır otomobiller         
15:34
Güney Kore'de 200 köpeğin tutulduğu yeni bir köpek eti pazarı tespit edildi Güney Kore'de 200 köpeğin tutulduğu yeni bir köpek eti pazarı tespit edildi         
13:13
Trump'ın koronavirüse yakalanmasından sonra ABD, kıyamet günü uçaklarını havalandırdı Trump'ın koronavirüse yakalanmasından sonra ABD, kıyamet günü uçaklarını havalandırdı         
12:25
Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi         
11:52
Çatışmalarda ağır kayıplar veren Ermenistan geri adım attı: Azerbaycan ile ateşkes görüşmeleri yapmaya hazırız Çatışmalarda ağır kayıplar veren Ermenistan geri adım attı: Azerbaycan ile ateşkes görüşmeleri yapmaya hazırız         
11:39
Bacanağı ve baldızını vuran eski uzman çavuş aldığı cezayı duyunca Bacanağı ve baldızını vuran eski uzman çavuş aldığı cezayı duyunca "Vatan sağ olsun" diye bağırdı         
11:34
Son seçim anketinden çıkan sonuç MHP Lideri Bahçeli'yi küplere bindirecek Son seçim anketinden çıkan sonuç MHP Lideri Bahçeli'yi küplere bindirecek         
10:41
İki kere ihanete uğrayan MasterChef Duygu'nun Esra Erol'un programına katıldığı ortaya çıktı İki kere ihanete uğrayan MasterChef Duygu'nun Esra Erol'un programına katıldığı ortaya çıktı         
09:43
Son Dakika! ABD Başkanı Donald Trump ve eşi koronavirüse yakalandı Son Dakika! ABD Başkanı Donald Trump ve eşi koronavirüse yakalandı         
07:57
"Çırpınırdı Karadeniz" türküsüyle tanınan Azerin'den canlı yayında sert çıkış: Azeri değil, Azerbaycan Türküyüm         
07:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2020 23:30:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de yaşlı kişiyi dolandırdığı iddia edilen 2 zanlı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei