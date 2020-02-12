İzmir'de 'Yat İmalat Yeri Projesi' hayata geçiriliyor - Son Dakika
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İzmir'de 'Yat İmalat Yeri Projesi' hayata geçiriliyor

6 saat önce

İzmir'in Aliağa ilçesinde Yat İmalat Yeri Projesi hayata geçiriliyor.

İzmir'de 'Yat İmalat Yeri Projesi' hayata geçiriliyor, System.String[]

İzmir'in Aliağa ilçesinde Yat İmalat Yeri Projesi hayata geçiriliyor. Çaltılıdere Mahallesinde Yat ve Tekne İmalatçıları Yapı Kooperatifi bölgede mühendislerin konaklayacağı prefabrik binaların yapımına başladı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Yat ve Tekne İmalatçıları Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Aslan Bilgi, projenin üç yıl içerisinde tamamlanacağı bilgisini verdi.


Bilgi, yaptığı açıklamada, "Bürolarımız için yapılan çalışmalara başladık. Buraya portatif bürolar yapacağız. Mühendis arkadaşlar ile sorumlu arkadaşlar burada kalacaklar. Bütün gün sahada olacaklar. Onunla alakalı bir beton çalışması yapılacak. Üzerine de prefabrikler getirilip konulacak" dedi. Dolgu çalışmaları ve proje hakkında bilgi veren Aslan Bilgi, "Mayıs gibi dolguya başlayacağız. Bin 200 dönüm alan doldurulacak. Dolgu çalışmaları bir yıl sürecek. Dolgu otursun diye beklenecek. Daha sonra üst yapı çalışmalarına başlanacak. Üç yıl içerisinde de burayı çalışır hale getireceğiz. Bütün yasal işlemleri, prosedürleri bitirdik. Şu an hiçbir engelimiz yok. Dolgu projelerimiz onaylandı. Burada 10 bin kişi ekmek yiyecek. 10 bin civarında çalışan olacak. Bunun yan sanayisi de olacak. Etrafa ve bölgeye getireceği büyük katkılar olacak. Bizim kabataslak hesaplarımıza göre burası 15 bin aileye bakacak" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Aliağa, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:15 Kaynak: İHA
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