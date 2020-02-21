İzmir'de yatık binayla ilgili tahliye kararı alındı - Son Dakika
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İzmir'de yatık binayla ilgili tahliye kararı alındı

15 dakika önce

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yatık konumdaki 22 daireli binanın tahliyesine karar verildi.

İzmir'de yatık binayla ilgili tahliye kararı alındı, System.String[]

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yatık konumdaki 22 daireli binanın tahliyesine karar verildi.

Bayraklı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bir süredir eğik konumda bulunan Fuat Edip Baksı Mahallesi Altınyol Caddesi'ndeki 6 katlı binayla ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin inceleme yaptığı kaydedildi.

Binanın can ve mal güvenliği açısından tehlike altında bulunduğu tespitinin ardından tahliye kararı verildiği ve dün itibarıyla tahliye işlemlerinin başladığı vurgulandı.

Yapı Kontrol Müdürlüğü ve Zabıta ekipleri eşliğinde yürütülen tahliye çalışmasında 18 dairenin boşaltılarak mühürlendiği, kalan 4 dairedeki ailelerin ise "kiralık ev arayışında olduğu" belirtildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Bayraklı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:32 Kaynak: AA
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