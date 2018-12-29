İzmir'de "Yatırım Fırtınası" Esti

Son 5 yılda Büyükşehir tarafından gerçekleştirilen yatırımların toplam tutarı, bir önceki geçen 5 yıllık döneme göre yüzde 146 artış gösterdi.

Yatırım ve projelerini "Yerelde kalkınma" hedefiyle gerçekleştiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılında yine önemli projelere imza attı. Büyükşehir, geride bıraktığımız yıl boyunca 1 milyar 963 milyon liralık yatırım harcamasının yanında, ilçe belediyelerinin projelerine de 18.7 milyon liralık maddi destek sağladı. ESHOT, İZSU ve şirketlerin yatırımlarıyla birlikte Büyükşehir'in 2018 yılı toplam yatırım tutarı 2 milyar 518 milyon liraya yükseldi.

Kentlinin yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılında kamulaştırma çalışmalarından altyapıya, tramvaydan metro yatırımlarına, tarihin korunması ve kentsel dönüşümden önemli çevre tesislerine kadar yüzlerce projeyi yaşama geçirdi. Büyükşehir, aynı dönemde bir çok yatırımın da startını verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ESHOT,İZSU ve belediye şirketlerinin yatırımlarıyla birlikte, 2004–2018 yılları arasında kentte 17 milyar 607 milyon liralık yatırım gerçekleştirdi. Bu yatırımların 12 milyar 400 milyon liralık kısmı Büyükşehir tarafından yapılırken, İZSU 2 milyar,ESHOT 267 milyon, İZDENİZ, İZULAŞ, İZBETON şirketleri ise 496 milyon liralık yatırım yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Aziz Kocaoğu'nun ilk dönemi olan 2004 – 2008 döneminde yatırım tutarı 1 milyar 947 milyon lira iken, bu rakam 2009 – 2013 döneminde 4 milyar 517 milyon liraya, 2014 – 2018 yılları arasındaki sondöneminde ise 11 milyar 141 milyon TL'ye çıktı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings ile Moody's İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yatırım yapılabilir seviyesindeki en üst basamak ola n 'AAA' ulusal derecelendirme notunu 2018 yılında bir kez daha onayladı.