İzmir'de yatırımlık 81 konut ve ticari alan satışa çıkıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İzmir'de 81 ticaret ve konut alanı için arsayı satışa sundu. Satışların 6 ve 8 Temmuz'da açık artırma yöntemi ile online gerçekleştirileceği bildirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ Başkanlığı, çeşitli illerde toplam 331 arsayı açık artırma yöntemi ile satışa sundu. Deprem sonrasında İzmir'de 5 bin konutun inşaatına başlayan TOKİ'nin satışa sunduğu 187 arsadan 1'inin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının satışa sunduğu 144 arsadan 80'inin İzmir'de olduğu aktarıldı. İzmir'de satışa çıkan arsaların konut, ticaret ve turizm tesis alanı olduğu kaydedildi. Satışa çıkan arsalardan 1'inin Torbalı ilçesinde, 4'ünün Bayındır ilçesinde, 1'inin Buca ilçesinde, 7'sinin Gaziemir ilçesinde, 68'inin Çeşme ilçesinde yer aldığı ifade edildi.

TOKİ'den satışa sunulan arsaya yüzde 25 peşinat ve 60 ay vade ile sahip olunabileceği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından satışa sunulan arsalara ise yüzde 25 peşinat ve 24 ay vade ile sahip olunabileceği belirtildi. TOKİ'nin yapacağı açık artırmanın 6 Temmuz Salı günü saat 10.30'da, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yapacağı açık artırmanın ise 8 Temmuz Perşembe saat 11.00'de internetten online katılımla gerçekleştirileceği belirtildi.

Satışa ilişkin detaylı bilgilerin ise "www.emlakyonetim.com.tr" internet adreslerinde yer aldığı kaydedildi. - İZMİR