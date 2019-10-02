Son Dakika Haberleri: İzmir'de "yaya geçidi nöbeti" etkinliği
Son Dakika Güncel Haber

İzmir'de "yaya geçidi nöbeti" etkinliği

16 dakika önce

İzmir'in Urla ve Ödemiş ilçelerinde polis ve jandarma ekipleri, "yayalara öncelik" uygulaması kapsamında şehrin farklı noktalarında denetim yapıp, sürücüleri uyardı.

İzmir'de

İzmir'in Urla ve Ödemiş ilçelerinde polis ve jandarma ekipleri, "yayalara öncelik" uygulaması kapsamında şehrin farklı noktalarında denetim yapıp, sürücüleri uyardı.

İçişleri Bakanlığınca başlatılan Yaya Geçidi Nöbeti projesi kapsamında Urla'da önceden belirlenen noktalarda polis ekipleri uygulama yaptı.

Etkinlik kapsamında trafikte yaya önceliği konusu hem öğrencilere hem de sürücülere bilgilendirme yapıldı.

Ödemiş'te de 30 farklı noktada uygulama yapıldı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürü Mümin Sevgen, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimizle birlikte toplumda ve trafikte yaya önceliğinin farkındalığını oluşturabilmek için böyle bir etkinlik düzenledik." dedi.

Ödemiş İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahattin Gengörü ise uygulamanın faydasından bahsetti.

Yaya Geçidi, İzmir, Polis, Urla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 05:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



(Özel) Sokak köpeği yüzünden çıkan tartışmada kan aktı
Gözü dönmüş kişi, eline geçirdiği baltayla iş yerini bastı Anne ve babasını siyanürle öldüren sanığın mahkemede söyledikleri kan dondurdu Meghan Markle'ın 28 yaşındaki yeğeni çırılçıplak gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 17:46:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de "yaya geçidi nöbeti" etkinliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]