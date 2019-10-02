İzmir'de polis ve jandarma ekipleri, "yayalara öncelik" uygulaması kapsamında şehrin farklı noktalarında denetim yapıp, sürücüleri uyardı.

İçişleri Bakanlığınca 2019 yılının "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edilmesi kapsamında yapılan denetimlerde, sürücüler ve yayalar bilgilendirildi.

Ekipler, yaya geçidi kullanan vatandaşlara broşür dağıttı.

Alsancak'taki uygulamaya katılan İzmir Valisi Erol Ayyıldız, geçen yıl başlatılan "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" projesinin bu yılki sloganının "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" olduğunu söyledi.

İnsan hayatında trafik unsurunun önemli olduğuna dikkati çeken Ayyıldız, yaya geçidinde araç kullanıcılarına broşür verdi, bilgilendirme yaptı.

Etkinliğe, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, polis ve jandarma ekipleriyle öğrenciler de katıldı.